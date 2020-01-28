Засланный Козак 3 Виталий Портников, bykvu.com

28.01.2020, 11:31

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Виталий Портников

Что принесет Украине новый кремлевский переговорщик?

Возвращение Дмитрия Козака в администрацию президента России - администрацию, в которой он играл одну из самых важных ролей в начальный период президентства Владимира Путина - только подчеркивает то значение, которое в Кремле собираются придавать решению "украинского вопроса".

При всей влиятельности Владислава Суркова он был всего лишь помощником президента России, к тому же уже покидавшим государственную службу из-за проигрыша в клановом противостоянии. Козак не уходил с государственной службы никогда, как и Владимир Путин, как и Сергей Иванов, как и Николай Патрушев, он символизирует симбиоз спецслужб и институций управления в путинской России.

То, что именно ему доверено решить “украинский вопрос” в период транзита власти, тоже говорит и о значимости его назначения, и о значимости самой фигуры.

Суркову нравилось не просто чертить планы, его забавляла сама игра в различные недогосударственности – от абхазской до донбасской, сама роль кукловода в непризнанных республиках, сама возможность навязывать им президентов и премьеров и отказывать в поддержке вчерашним любимцам. Ну и бизнес, конечно – о своих интересах Сурков не забывал никогда. Конечно, Сурков – отталкивающий человек, но живой, со своими особенностями. А Козак, как и Путин – притворяющаяся человеком функция.

Именно поэтому так важно понять, что именно будет предлагать Козак своим украинским конфидентам – а он последние месяцы и так ведет переговоры с помощником Зеленского Андреем Ермаком, втягивая нового украинского президента – не всегда успешно – в новые и новые кремлевские ловушки.

Теперь предложений будет становиться все больше, идеи будут все изощреннее.

Ведь российское руководство стремится совместить транзит власти – то есть закрепление путинского режима на вечные времена – с переформатированием государства, с включением в состав России Украины и Беларуси в качестве если не частей территории, то сателлитов, своеобразных союзных республик, которые уже никогда не будут пытаться избавиться от опеки метрополии и “сбежать” на Запад – причём эта инкорпорация должна пройти так, чтобы не вызвать осложнений в отношениях с Западом, а еще лучше – при поддержке Запада. И для этого, конечно же, нужен Козак, а не Сурков.

Для того, чтобы уяснить, что для этого Козак может сделать, нужно вспомнить о том, как заместитель главы администрации президента России действовал на молдавском направлении, о двух его планах, один из которых – восстановление территориальной целостности при легитимации присутствия оккупационных войск – сорвался буквально в последний момент, а второй – отстранение от власти олигарха Влада Плахотнюка и передача Молдовы под контроль пророссийского президента Игоря Додона – оказался блестящей спецоперацией при поддержке Запада и использовании прозападных политических сил. Именно в этом направлении Козак будет действовать и в Украине.

Что это означает на практике? Давайте вновь сравним цели и задачи. Путину нужно установить контроль над Украиной, Зеленскому – прекратить войну. Может ли Козак объединить две эти задачи, да еще и заручиться при этом западной поддержкой?

Никакой особой проблемы – при этом президенте и этой команде – в постановке такой задачи для Козака не будет, другое дело – ему нужно торопиться, пока дилетанты, пришедшие к власти в Украине, не привели страну к экономическому краху (хотя, возможно, предчувствие краха только облегчит работу кремлевскому куратору).

Концепция Козака будет называться просто – национальное единство и начнет активироваться по мере неизбежного падения рейтинга Владимира Зеленского и роста популярности сил, которые более адекватно отражают настроения западных и юго-восточных регионов страны, чем желеобразные “слуги народа”. Проще говоря, на западе будет расти популярность “Европейской Солидарности” и других украинских патриотических сил, на востоке – популярность ОПЗЖ и других сил пророссийской направленности. Зеленскому естественным образом останется люмпен, охлос, “совок” во всех регионах, но в большей степени – между западом и юго-востоком.

Козак предложит в Киеве то же, что он предложил в Кишиневе – не борьбу, а совмещение усилий. Создать руководство, в котором будут совмещены интересы всех украинцев. Отдать восток одним, запад – другим в обмен на поддержку усилий центральной власти – и если согласие будет получено, отдать Донбасс тем, кому отдадут восток. Проще говоря – Медведчуку.

Конечно, можно сказать, что непреодолимым препятствием для нормализации окажется Крым, я и сам все время это говорю. Но вот только Козак провёл свой план подчинения Молдовы без возвращения Приднестровья – и ничего, непреодолимым препятствием это не стало. Приднестровье – это и есть пока что молдавский Крым. А есть еще и молдавский Донбасс – бывшая независимая Гагаузия, которую благополучно вернули Молдове и которая с тех пор является вполне эффективным тормозом молдавских прозападных усилий и гарантией неприсоединения страны к соседней Румынии.

Могут сказать, что на такой союз ни в коем случае не пойдут национал-демократы, которые будут уверены, что рухнут в случае коалиции с Зеленским и Медведчуком.

Но тут свое слово скажут западные посольства. К тому же начнет работать естественный страх, что если не согласится один национал-демократический вождь, его место займет другой.

Задачей Козака будет лишь продемонстрировать деловые преимущества новой сделки – уж это он сможет сделать, а они смогут понять. Потому что – если кто забыл – наши национал-демократы, как и наши друзья из России, как и наши популисты из “95 квартала” – тоже бизнесмены. И с трудом понимают подлинную логику государственной машины, одним из винтиков которой является Козак.

Но это, конечно же, будет только первый этап плана. Потому что на втором этапе произойдет окончательное вытеснение скомпрометированных национал-демократов из власти и общественной жизни. Зеленский превратится в “дедушку Калинина” при “железном канцлере” Медведчуке, само присутствие которого во главе правительства будет гарантировать сохранение территориальной целостности Украины и невозобновление войны. Кстати, если к тому времени Путин решит переместиться, например, в кресло главы правительства, все вообще будет гармонично, премьеры будут встречаться в одной из своих крымских резиденций и обсуждать вопрос будущего объединения двух стран.

А Зеленский будет с облегчением встречаться с Медведевым или каким-нибудь другим бессмысленным президентом России и радовать его новыми анекдотами, придуманными сценаристами “Квартала” – чем-то ведь ему нужно будет заниматься.

Козак между тем получит звание Героя России, новую высокую должность и продолжит служить тому, что он считает Родиной. Все будут счастливы.

Все, кроме украинского народа, который, по традиции, в кремлевских планах не фигурирует и существование которого естественным образом игнорируется даже его собственными политиками. Но народ, как бы это ни прискорбно было осознавать (все равно не осознают) тем, кто договаривается о том, как совместить желания Путина и Зеленского, все-таки существует.

Именно поэтому у них ничего не выйдет.

Виталий Портников, bykvu.com