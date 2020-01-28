Археологи раскрыли тайну загадочной 2600-летней мумии Такабути 4 28.01.2020, 11:45

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Генетически девушка похожа на европейцев гораздо больше, чем современные египтяне.

Эксперты из Королевского университета Белфаста и их коллеги из других учреждений раскрыли тайну смерти загадочной 2600-летней мумии Такабути. По словам специалистов, 20-летняя девушка ушла из жизни по причине нападения с ножом, пишет lenta.ua.

Как пояснили археологи, представительница прекрасного пола жила 2600 лет назад, но впервые мумия начала изучаться археологами в 1835 году. Считается, что она была или замужней женщиной, или любовницей, потому что жила в шикарном доме. Теперь анализ ДНК и сканирование показали потерянные детали о ее жизни и смерти в Древнем Египте. Основной вывод заключается в том, что имела место «насильственная смерть», после того, как ее ранили в верхнюю часть спины возле левого плеча.

Эксперты также обнаружили сердце Такабути, которое ранее считалось пропавшим без вести. При этом был найден дополнительный зуб (33 вместо 32), который встречается только у 0,02% населения. Ученых не менее удивило наличие лишних позвонков.

Одним из ключевых открытий было то, что по ДНК Такабути она генетически похожа на европейцев - гораздо больше, чем современные египтяне.

«Часто говорят, что она выглядит очень мирно, лежа в своем гробу, но теперь мы знаем, что ее последние минуты были совсем не такими, и что девушка умерла от руки другого», - пояснила специалист Эйлин Мерфи из Королевского университета в Белфасте.

Исследователи при этом отметили, что особенность загадочной 2600-летней мумии Такабути заключается в её прическе, так как каштановые волосы представительницы прекрасного пола были аккуратно уложены. Таким образом, она отвергала типичный для того времени бритоголовый стиль.