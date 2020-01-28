Что изменится в Беларуси с 1 февраля? 1 28.01.2020, 11:59

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Обновленная база «тунеядцев» и подорожание шенгена.

Об этом рассказывает «Бобруйский курьер».

Вырастут пособия на детей

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей – 463,4 рубля. На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 521,33 рубля в месяц. Кроме этого, должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще известны, также с будут пересмотрены минимальные потребительские бюджеты.

Вводится комиссия за платежи наличными

Банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. К примеру, Paritetbank введет комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг — участников ЕРИП. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах. За каждый платеж нужно заплатить 2 рубля. Не нужно платить комиссию при совершении платежей в госбюджет – налогов, сборов, пошлин, штрафов.

Подорожает шенген

Со 2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран – до 80 евро. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и нашей страной, в соответствии с которым визовый сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.

Базу «тунеядцев» обновят

В Беларуси в феврале обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Планировалось, что «тунеядцы» с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

Бюджетники получат зарплаты по другой системе

В феврале бюджетники получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Напомним, для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую. Власти уверяют, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересмотрят

С 1 февраля власти пересмотрят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Пересмотрят, к примеру, соцпенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше. Конкретные размеры пенсий еще не озвучили.