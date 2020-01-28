Китайский коронавирус поразил нефть 4 28.01.2020, 12:07

3,526

Настолько низкой цены на BRENT не фиксировалось с начала ноября прошлого года.

Сегодня нефть сорта BRENT пробила очередной психологический барьер, на преодоление которого у нее в прошлые годы ушло бы значительно больше времени, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Так, главный ценоопределитель для "черного золота" пробил отметку в $59 за баррель, отметившись после полудня падением до $58,5 за баррель, с последующим отскоком.

Стоит отметить, что настолько низкой цены на BRENT не фиксировалось с начала ноября прошлого года.

Техасская нефть сорта WTI сейчас разместилась на отметке $52,5-$52,65 за баррель, что является самым низким показателем с середины октября 2019 года.

И, что самое главное, эта тенденция сохранится, поскольку активная жизнь в Китае впала из-за коронавируса в анабиоз как минимум до начала февраля.

Это выльется не только в заниженные показатели промышленного производства в КНР и в падение ВВП по итогам января, но и в значительно меньшие потребности в энергоресурсах.

А потому, эффект от этой эпидемии, независимо от его конечного масштаба, будет еще долго раздаваться эхом не только в коридорах экономических и финансовых институтов КНР, но и тех стран, выживаемость системы которых напрямую завязана на ценообразовании "черного золота".