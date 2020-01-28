Cущность системы ни на йоту не изменилась 2 Анджей Почобут

28.01.2020, 12:45

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Александр Лукашенко и в спокойное время определял себя как «русский со знаком качества».

«Красные руки» автора знакомой с детства сказки «О царе Салтане» ожидаемо поделили белорусскую часть моей френдленты. Кто-то пишет: крутой перформанс. Нынче перформансом принято называть любые малопонятные и неоднозначные действия. Кто-то трясется от возмущения... «Пушкина-то за что?»

Спор не новый и неинтересный. Да и не он сегодня самое главное в этой истории. Посадка в СИЗО 25-летнего парня, который покрасил в красный цвет руки памятника русскому поэту Пушкину наглядно демонстрирует: людоедская сущность системы РБ ни на йоту не изменилась.

Александр Лукашенко и в спокойное время определял себя как «русский со знаком качества». А нынче, когда «поставили раком на углеводородах», этот знак качества становится аж приторным. В результате зубодробильная мысль «как бы чего в Кремле не подумали!» становится основой внутренней политики.

И вот поэтому тот, кому положен штраф, ну, в крайнем случае (с поправкой на нашу кровожадность, все-таки от Лиссабона до Петропавловска-Камчатского только у нас осталась смертная казнь), административный арест, едет в тюрьму.

Казнить, нельзя помиловать.

Анджей Почобут, «Фейсбук»