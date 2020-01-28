Мэр Барселоны отказалась от авиаперелетов на близкие расстояния 1 28.01.2020, 12:55

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Вместо самолетов чиновники будут пользоваться поездами.

Мэр Барселоны Ада Колау и ее помощники отказались от авиаперелетов на расстояния меньше тысячи километров. Вместо самолетов чиновники будут пользоваться поездами, если в точку назначения можно добраться меньше, чем за семь часов, пишет «Европульс».

Власти Барселоны также планируют отменить авиарейсы в соседние города, с которыми у Барселоны есть прямое железнодорожное сообщение, и параллельно увеличить количество поездов туда. Кроме того, в ближайшие пять лет весь наземный транспорт в аэропорту Барселоны, который работает на бензине и дизеле, планируется заменить электрическим.

Многие европейские страны сейчас активно развивают железнодорожный транспорт, чтобы уменьшить количество авиарейсов и таким образом снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. В прошлом году немецкая фракция «зеленых» в Бундестаге заявила, что к 2035 году поезда в Германии должны перевозить вдвое больше пассажиров, чем сейчас. А во Франции с этого года вводится новый налог на авиаперевозки, из-за которого подорожают некоторые авиабилеты.