У замглавы администрации Путина нашли недвижимость почти за $16 миллионов 8 28.01.2020, 13:14

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Сергей Кириенко

Площадь принадлежащего Cергею Кириенко участка составляет более 7 тысяч квадратных метров.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке на общую сумму около 1 млрд. российских рублей (около $15,8 миллионов). Об этом говорится в расследовании издания «Проект», пишет The Insider.

Площадь принадлежащего Кириенко участка составляет более 7 тысяч квадратных метров. Среди расположенных там объектов недвижимости — дом площадью 700 квадратных метров, спортивный комплекс и дом охраны. Точная стоимость участка неизвестна, но, учитывая то, что цена аналогичных участков на Рублевке колеблется от 900 млн российских рублей ($14 миллионов) до 1,7 млрд рублей ($27 миллионов), «Проект» предполагает, что все имущество Кириенко можно оценить в 1 млрд рублей ($16 миллионов).

Как выяснили авторы расследования, этот участок находится в коттеджном поселке «Ландшафт», который считается одним из самых престижных мест Рублево-Успенского шоссе. Он располагается на территории рекреационного комплекса «Подушкинский лес». В поселке действует пропускная система, и есть вооруженная охрана.

Также недвижимость в «Ландшафте» имеют супруга бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра Олега Дерипаски Виктория Бражник, и другие чиновники.