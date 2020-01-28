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Инженер: С мостами в Минске творится что-то неладное

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  • 28.01.2020, 13:27
  • 4,315
Инженер: С мостами в Минске творится что-то неладное

Ситуация требует незамедлительной реакции городских властей.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился бывший инженер мостостроитель:

- Наблюдаю, что Минске с мостами и путепроводами творится что-то не ладное. Кажется, там все плохо. Вчера проходя под путепроводом на пересечении улиц Аранской и Тростинекцкой в несущей конструкции мостовой опоры с ужасом обнаружил огромную силовую трещину! Считаю, что ситуация аварийная и требует незамедлительной реакции городских властей! Поражает вопиющая некомпетентность обслуживающей организации!

Напомним, что проблема с мостами в Беларуси является довольно актуальной. В 2018 году за короткий срок вышли из строя сразу пять мостов.

Буквально на этих выходных в Минске треснул мост на развязке Орловская — Победителей.


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