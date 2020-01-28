Лукашенко — аграриям: Война идет 43 28.01.2020, 13:38

5,986

Диктатор переживает, что Беларусь теряет большие деньги из-за налогового маневра.

У Витебской области накопились серьезные долги в сфере агропромышленного комплекса, но что с ними делать — пока не решили. Лукашенко потребовал от аграриев вернуть деньги, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России.

— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — cказал Лукашенко.