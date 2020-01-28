Семь секретов счастливого человека 4 28.01.2020, 14:11

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Принято считать, что счастливые люди бодрые, с улыбкой, энергичные и у них все хорошо.

Быть счастливым хочет каждый человек, но далеко не всем удается достичь этого состояния в силу тех или иных обстоятельств. Очень часто люди откладывают свою жизнь и планируют стать счастливым как только купят машину, выйдут замуж или поедут в отпуск. Масштабное исследование показало, что если человек получит все, что он хочет, то станет счастливее всего лишь на 10 процентов, пишет «Сегодня».

Принято считать, что счастливый человек бодрый, с улыбкой, энергичный и у которого на лице написано, что у него все хорошо. Но это про внешние признаки счастья. А если разбираться с внутренними ощущениями, то здесь все будет гораздо сложнее, и у каждого человека эти индикаторы будут своими. Но, в любом случае, можно выделить семь базовых секретов счастливого человека.

Секрет свободы

Перестаньте думать о том, что о вас подумают другие люди. Делайте то, что доставляет вам удовольствие, и наслаждайтесь жизнью.

Секрет создания личной реальности

Все мысли и мечты имеют свойство сбываться. Поэтому не переставайте хотеть и добиваться своих желаний.

Секрет красоты

Примите и полюбите свое тело, волосы, параметры. Если хотите что-то поменять – меняйте, но то, что у вас есть на данный момент, достойно вашего принятия.

Секрет дружбы

Не сплетничайте, не осуждайте и не критикуйте. Как других людей, так и себя.

Секрет любви

Дарите любовь, принимайте ее и не пытайтесь переделать своих возлюбленных.

Секрет богатства

Чтобы получить больше, научитесь отдавать больше.

Секрет счастья

Старайтесь меньше думать и анализировать, а при этом больше любить и радоваться жизни.