закрыть
28 января 2020, вторник, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский заявил о вине СССР в начале Второй мировой войны

15
  • 28.01.2020, 14:19
  • 2,574
Зеленский заявил о вине СССР в начале Второй мировой войны

Заявление президента Украины вызвало недовольство в Кремле.

На выступлении, посвященном 75-летию освобождения немецкого лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, который в итоге запустил смертоносный маховик Холокоста, пишет «Новое время».

«Польша и весь польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста», — сказал Зеленский во время визита в Польшу.

В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что его слова являются «оскорбительными».

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Поэтому, мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — заявил спикер Путина.


популярное за неделю

Мнение

Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип