Зеленский заявил о вине СССР в начале Второй мировой войны

Зеленский заявил о вине СССР в начале Второй мировой войны15
- 28.01.2020, 14:19
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Заявление президента Украины вызвало недовольство в Кремле.
На выступлении, посвященном 75-летию освобождения немецкого лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, который в итоге запустил смертоносный маховик Холокоста, пишет «Новое время».
«Польша и весь польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста», — сказал Зеленский во время визита в Польшу.
В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что его слова являются «оскорбительными».
«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Поэтому, мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — заявил спикер Путина.