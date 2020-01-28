«Коронавирусом можно заразиться через посылки с AliExpress?» 1 28.01.2020, 14:46

Мифы и правда, которые распространяются о новом вирусе в Беларуси.

Из-за паники в связи со случаями нового китайского коронавируса в интернете появилось много фейков. Например, что этой болезнью скорее заболеют мужчины, чем женщины, что коронавирус передается через бананы. На почту редакции приходят письма с вопросами, где можно в Беларуси пройти тест на коронавирус и каждый ли чих — это китайская пневмония. Журналисты tut.by собрали самые популярные мифы и вместе со специалистами их проанализировали.

Миф 1. В Беларуси есть заболевшие коронавирусом

В Беларуси сегодня нет пациентов с диагнозом «коронавирус». Речь идет именно про новый вирус пневмонии. Эту информацию порталу подтвердила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. На прошлой неделе в Минскую клиническую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, действительно, попала белоруска, вернувшаяся из Китая, однако у нее оказался вирус гриппа.

Сегодня коронавирус в основном отмечают у людей в Китае. Количество жителей Китая, погибших от коронавируса, возросло до 106 человек. За пределами Китая умерших от коронавируса нет.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса. Коронавирус также выявлен в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии.

Вот по этой интерактивной карте можно проследить, как распространяется коронавирус и где его диагностируют. По данным этого ресурса, количество заболевших уже превысило 4470 человек.

Миф 2. Но ведь вспышка коронавируса добралась до БГУ

В прошедшие выходные люди начали пересылать друг другу скриншот новостей о том, что «вспышка коронавируса добралась до БГУ». Эта информация не что иное, как фейк, объяснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, а пациентов с диагностированным новым китайским коронавирусом в Беларуси нет. Возможно, в сообщении шла речь о Байкальском государственном университете в Иркутске. Там действительно ранее госпитализировали пятерых студентов с подозрением на это заболевание, но, как пишет Deutsche Welle, у них этот вирус не подтвердился.

Миф 3. Пройти тест на коронавирус в Беларуси может каждый желающий

Пройти тест на коронавирус по желанию пациента в Беларуси нельзя, несмотря на то, что в стране появились реактивы, с помощью которых его можно диагностировать.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, отмечает, что необходимость обследования на коронавирус должен определять врач, исходя из данных эпиданамнеза. Простыми словами, под эпиданамнезом подразумевается то, были ли вы в неблагополучной в плане распространения коронавируса стране, контактировали ли с теми, у кого уже диагностировали коронавирус.

— Если врач общей практики или терапевт решит, что человека нужно госпитализировать, или сам человек был доставлен в больницу, то уже в больнице принимают решение, проводить ли диагностику на коронавирус, — объясняет специалист.

В любом случае при первых симптомах ОРВИ надо обратиться к участковому терапевту или врачу общей практики.

Миф 4. Мужчины больше подвержены заражению коронавирусом

По словам Натальи Шмелевой, то, заболеет человек коронавирусом или нет, не зависит от пола. Больше всего шансов им заразиться у людей старше 45 лет, у которых есть сопутствующие хронические заболевания.

Миф 5. Алкоголь помогает защититься от коронавируса

Наталья Шмелева объясняет, что алкоголь от коронавируса не защитит. Однако, чтобы не заразиться, нужно соблюдать элементарные правила гигиены.

— Рекомендуется использовать алкогольсодержащие средства для дезинфекции рук при отсутствии условий и возможности их помыть, — говорит специалист.

Миф 6. Любой чих и высокая температура — это коронавирус

Коронавирус проявляет себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется кашель, может быть конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно. Но это не значит, что каждый чих, как и каждая высокая температура, — это проявление коронавируса. Без лабораторной диагностики новый вирус пневмонии не определишь. Как объяснила Наталья Шмелева, многие ОРВИ имеют сходную с коронавирусом клиническую картину.

Миф 7. Коронавирус добрался до Украины

27 января на странице в Facebook Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины появилась информация о том, что в этом сезоне подъема заболеваемости выявлен один пациент с коронавирусом. Его выявили среди 73 образцов, которые в этом эпидемиологическом сезоне исследовали на грипп.

Многие СМИ оперативно сделали об этом материалы, указав, что опасное заболевание добралось уже и до наших соседей — украинцев. Однако затем выяснилось, что этот коронавирус не китайский — пометку об этом сделали сами представители киевской лаборатории на своей странице в Facebook. У коронавирусов много видов, и коронавирусы у человека изучают с середины 1960-х годов.

Миф 8. Коронавирусом можно заразиться через посылки с AliExpress

Это невозможно. Белорусские врачи объясняли раньше, что новый китайский коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде и вероятность заразиться им через посылки крайне низкая. Именно поэтому посылки, которые идут в Беларусь из Китая, на этот вирус сейчас не проверяют.

В среднем посылки из Китая идут в Беларусь от нескольких недель до нескольких месяцев. Период устойчивости вирусов во внешней среде обычно измеряется в часах.

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович в интервью изданию Telegraf на вопрос, можно ли подхватить вирус через посылки с AliExpress, ответил: «Нет, потому что Китай далеко. Эти посылки путешествуют в течение нескольких недель, вирус не может выживать так долго. Время его выживания зависит главным образом от условий — влажности, освещенности и на какой поверхности он находится, потому что выжить на пластике легче, чем на металле. Данный вирус может выживать в течение нескольких часов, но не в течение нескольких дней».

Миф 9. Коронавирусом можно заразиться через бананы

На фоне большого количества информации о коронавирусе в мессенджерах стали пересылать друг другу сообщения о том, что он передается через бананы.

На самом деле коронавирусом через бананы не заразишься. Белорусские медики еще на прошлой неделе объяснили, что вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.

В своем Instagram российский профессор Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, отметил, что коронавирус крайне плохо передается между людьми. Он относится к зооантропонозам, то есть к инфекциям, передающимся от животного к человеку и далее — от человека к человеку.

«Вероятным очагом заражения стал китайский рынок, где можно купить, например, летучих мышей, которых местное население употребляет в пищу. Чтобы заразиться от человека, нужен действительно тесный контакт. Так заразились несколько врачей, ухаживающих за больными. Для сравнения, если в одной комнате с вами чихнет больной корью, а у вас не будет прививки, то вероятность заразиться — примерно 95%. С коронавирусом не так. Если бы вирус легко передавался между людьми, то сегодня мы видели бы совсем другую картину — не несколько тысяч, а сотни тысяч и даже миллионы больных», — написал профессор.

Миф 10. Если заболел коронавирусом, то точно умрешь

Это неправда. Да, сегодня есть жертвы коронавируса, их количество растет, но они есть только в Китае, при этом специалисты не считают летальность высокой, а Всемирная организация здравоохранения не расценивает ситуацию как чрезвычайную, но признает ее экстренной и отмечает, что она требует наблюдения и контроля.

Как пишет в своем Instagram российский профессор Владимир Никифоров, летальность от китайского коронавируса сейчас менее 3%. «Для сравнения, летальность внебольничных пневмоний (то есть тех пневмоний, которые развились вне стен больниц) в России — более 3%. Кроме того, важно учитывать возраст и в целом состояние здоровья заболевших. Так, по данным из Китая, последним умершим было более 80 лет и у всех были серьезные сопутствующие заболевания», — написал медик.

Ранее белорусский эксперт, доктор медицинских наук Игорь Карпов отмечал, что специфического лечения при заболевании коронавирусом нет. В случае с ним важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом нужно:

избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первым симптомах простуды, сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 1061 8510.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: Генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 2027 7838

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 1856 1690

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 1061 8510.