Лукашенко потребовал от Витебской области вернуть $1,5 миллиарда 2 28.01.2020, 14:59

Диктатор заявил, чтобы область платила «хоть по центу».

У Витебской области накопились серьезные долги в сфере агропромышленного комплекса, но что с ними делать — пока не решили. Лукашенко потребовал так или иначе деньги вернуть, сообщает пресс-служба диктатора.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли.

— При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений — создать организацию по управлению долгами. — Прим. редакции).

Диктатору предложили произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

— Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, — сказал Лукашенко. — Но обязательно они (предприятия. — Прим. редакции) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!

Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — раскритиковал положение дел Лукашенко.

«Сегодня, мужики, ситуация уже не та»

Диктатор предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину.

— Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности, — подчеркнул Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий. «Это не дело, что мы 92 тысячи голов скота угробили в целом по стране!» — сказал диктатор.

— Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — подчеркнул Лукашенко. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области.

— Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет, — сказал диктатор.