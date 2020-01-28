Успех Украины может стать успехом Америки Джон Хербст

28.01.2020, 15:08

Джон Хербст

Для США крайне важно, чтобы Москва не заняла передовые позиции на Донбассе.

В своей недавно опубликованной статье в National Interest бывший сотрудник ЦРУ и экс-советник вице-президента США Дика Чейни, Джордж Биби осуждает политику США в отношении Украины, называет ее "погруженной в иллюзии" и выступает за "разумную альтернативу". Идея неплохая, но она так и не была воплощена.

Биби не согласен с устоявшейся политикой США, которая по сути дает Украине возможность самой выбирать свое будущее, включая попытки вступить в НАТО и Европейский союз. Он называет такую поддержку Украины "шаблонным мышлением".

Безусловно, "шаблонное мышление" — это не комплимент. Оно привело к политической катастрофе во Вьетнаме и Ираке, утверждает Биби, и здесь он прав. Дипломат отмечает, что по данным многочисленных разборов ошибок, в случае Ирака аналитики "просто игнорировали доказательства, которые не подтверждали их гипотезы". Также справедливо. Тем не менее, Биби не может сказать то же самое насчет Украины.

Консенсус республиканцев и демократов в Вашингтоне относительно Украины не появился из ниоткуда. Мнение большинства было абсолютно правильным и соответствовало действительности: НАТО предотвращает войну и сохраняет стабильность в Европе. Две мировые войны прошлого века начались именно на европейском континенте С 1945 года в Европе не было большой войны за власть, и НАТО была гарантом мира.

Сильная поддержка Штатами Украины - естественный результат последних семидесяти лет политики США в Европе. Агрессия Москвы в Крыму и на Донбассе после войны в Грузии — это первый случай, когда крупная держава воюет в Европе с 1945 года. Военные действия России — это прямое нарушение ее обязательств по Хельсинскому Заключительному акту, Парижской хартии, и другим соглашениям, основанным на уважении суверенитета и территориальной целостности всех европейских государств.

Эти военные действия - часть более широкой политики, направленной на подрыв порядка безопасности, сложившегося в Европе после холодной войны. Этот порядок Москва помогла сформировать при Горбачеве и Ельцине, но теперь президент РФ Владимир Путин считает его невыгодным для интересов своей страны.

Проще говоря, для Америки крайне важно, чтобы Москва не преуспела на Донбассе или, по крайней мере, заплатила за свою агрессию сполна. Многолетняя провокационная политика Кремля против стран Балтии, которые сейчас являются союзниками по НАТО, показывает, что замыслы Москвы не ограничены одной Украиной. Это понимание и стремление избежать потенциально катастрофической ошибки Кремля, если он попытается повторить свою политику в отношении Украины в другом регионе, лежит в основе поддержки Украины США.

Биби утверждает, что в основе вашингтонской поддержки Украины лежат три неоднозначных предположения. Во-первых, "Украина не может быть интегрирована в трансатлантическое сообщество, в котором доминирует НАТО, и при этом сохранять территориальную целостность и мир внутри страны". Он формулирует это предположение, как будто агрессия Москвы в Украине была вызвана призраком членства в НАТО.

Это не верно. НАТО мало что сделало с 2008 года, чтобы приблизить потенциальное членство Украины, а правительство Януковича в 2010 году и вовсе сняло членство в Североатлантическом альянсе с повестки дня. Непосредственной причиной украино-российского кризиса, вызвавшего кремлевскую агрессию, была настойчивость Москвы в том, чтобы Украина не подписывала Соглашение об ассоциации с ЕС, которое по сути еще никак не гарантирует полноценное членство.

Говоря о шаблонном мышлении, Биби повторяет компрометирующую сводку ЦРУ по Украине с середины 90-х годов, когда заявляет, что членство в НАТО разделит страну. На самом деле, агрессивная политика Путина в Украине сделала его источником новой патриотической идеи, которая объединяет страну.

Свыше 50% украинцев сейчас поддерживают членство в НАТО. По мнению Владимира Горбулина, директора Национального института стратегических исследований, Украина не будет жить мирно, пока не вступит в НАТО, потому что только это сможет ограничить вмешательство Москвы в страну.

Вторым сомнительным предположением Биби называет мнение, что "военная поддержка США Украины сдерживает российскую агрессию". Свою точку зрения он аргументирует тем, что подобный подход Америка использовала в Грузии в 2000-х, и он потерпел неудачу. Штаты поставляли в Грузию оружие, ожидая, что в конечном итоге она вступит в НАТО. США считали, что это предотвратит войну. Но получилось по-другому.

В то время помощник Джорджа Буша - Дэниел Фрид - выражал обеспокоенность администрации, что Москва пытается спровоцировать войну с Тбилиси, и не рассматривает военные отношения США с Грузией как достаточный аргумент для прекращения провокаций. Вице-президент Дик Чейни, Кондолиза Райс, Фрид и другие призвали президента Грузии Михаила Саакашвили игнорировать провокации Путина. В течение нескольких лет Кремль бросал вызов Грузии военными полетами над территорией страны и периодическими обстрелами из оккупированных частей страны.

Более того, не было вообще никаких шансов вступления Грузии в НАТО в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте, команда Буша не смогла получить план действий по членству Грузии, хотя и получила обещание, что однажды Грузия и Украина его получат. По сути, это усилило решимость Путина заблокировать евроатлантический путь Грузии. Расхождение во взглядах внутри НАТО могло создать у президента РФ впечатление, что он может действовать безнаказанно. Кремль спровоцировал войну с Грузией, потому что Путин хотел подорвать престиж Саакашвили, при этом полагая, что Россия не понесет за свои действия никакого наказания.

К сожалению, Путин оказался прав. "Перезагрузка" американо-российских отношений произошла годом позже. Настоящий урок Грузии заключается в том, что западная политика по урегулированию имперских амбиций Кремля в ближнем зарубежье только поощряет их. Россия не пострадала от экономических санкций, а президент Франции Николя Саркози договорился о прекращении огня, который Москва многократно нарушала.

Биби считает ошибочным предположение, “что Путин рассматривает войну в Украине как личные амбиции, а не как обязательный элемент, необходимый для выживания самой России". Он также ссылается на авторитет американского политика Генри Киссинджера, который утверждает, что "для России Украина никогда не будет просто чужой страной".

Принять это утверждение, значит лишить украинский народ воли и права выбирать свое будущее, а также принять аргумент Путина о том, что украинцев на самом деле не существует как нации, и что Украина не должна существовать как страна.

Более того, война в Украине — это война Путина, а не России. Демократическая и ориентированная на запад Украина не представляет опасности для российского государства. Но она может создать проблему для авторитарной и коррумпированной системы правления президента России, которая утверждает, что западное открытое общество не может быть отчасти славянским и православным.

Многочисленные опросы Левада-Центра показывают, что абсолютное большинство граждан России не хотят, чтобы их солдаты воевали в Украине. Это делает российские военные потери большой проблемой для Путина. Отчасти это объясняет, почему военная помощь США Украине помогает сдерживать Москву.

Военные силы Кремля на Донбассе с 2014 по 2016 год активно использовали танки. Решение президента Дональда Трампа в 2017 году о поставках ракет Javelin оказалось сдерживающим фактором для дальнейшего использования танков Москвой. И, вопреки экс-президенту США Бараку Обаме и другим "реалистам", которые выступали против отправки этих ракет, Москва не отреагировала на такой шаг развитием конфликта.

Согласованность США в отношении России и Украины не ограничивалась только отправкой вооружения в Киев. Также были инициированы санкции против Москвы за агрессию в Украине. И эти санкции оказались довольно успешными, потому что были нацелены на деятелей режима, близких к Путину, и стоили российской экономике 1-1,25% роста ВВП в год. Это высокая цена, поэтому Кремль усердно работает над тем, чтобы подорвать санкции.

Некоторые критики утверждают, что санкции провалились, потому что они не заставили Кремль изменить свое поведение. Это чушь. Скорее всего, Россия предприняла бы еще более агрессивные шаги против Украины, если бы не боялась еще более сильных санкций.

Цель санкций — показать цену за действия России, которая со временем будет стимулировать выход Москвы из Украины, они ослабляют экономику правительства, преследующего ревизионистские цели в Европе и за ее пределами. И они работают - большинство экономистов сейчас описывают экономическую ситуацию в России как застойную.

Третье предположение Биби заключается в том, что "безопасность США может и должна основываться на качественно новой программе во внешней политике". Он отчасти прав. Во внешнеполитическом мышлении после окончания холодной войны в США доминировало мнение, что Америка должна продвигать демократию за рубежом. И этот политический инстинкт привел к катастрофе на Ближнем Востоке после теракта 11 сентября 2001 года.

Проблема заключается в том, что Биби использует аналогичную линию рассуждений к Украине и Европе. Но это неправильно. Эксперты обращают отдельное внимание на конкретные обстоятельства и осознают опасности проведения подобных параллелей. Политика США на Ближнем Востоке была обречена на провал, потому что общества, с которыми взаимодействовала Америка, не были культурно готовы к созданию институтов необходимых для управления странами в западном стиле.

Ситуация в Украине кардинально отличается. Сильное гражданское общество в Украине, которое уже было мощной силой в постсоветский период, является одним из первых факторов готовности страны к демократии.

Первый президент страны Леонид Кравчук участвовал в действительно честных президентских выборах в 1994 году, когда победил его противник. В Украине не переизбрали на второй срок еще двух президентов — подобная ситуация не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Правильно сравнивать политическое развития Украины не с Ближним Востоком, а со странами Восточной Европы. Ведь одним из действительно важных периодов развития политики США и Запада были 1990-е годы, когда НАТО и ЕС приняли новые страны, созданные после распада СССР, и помогли им превратиться в демократическую рыночную экономику.

Для Соединенных Штатов наиболее выгодной будет стабильная и мирная Европа, состоящая из свободных наций. Успех Украины станет также успехом Америки. Да, Украина будет нести ответственность за отмену системных реформ и вынужденную защиту страны.

Но США и их союзники могут помочь. Цена за помощь США (и ЕС) Украине довольно небольшая: несколько сотен миллионов долларов в год на экономическую и военную помощь и санкции против воинственной России. Это мудрая и реалистичная политика.

Сравнивать эту помощь с политикой США во Вьетнаме с 58 000 погибших американских солдат и сотнями миллиардов потраченных долларов, или в Ираке с 4 400 погибших и потраченных трех триллионов — это просто глупо.

Джон Хербст, Atlantic Council (перевод - liga.net)