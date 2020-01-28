В Беларуси предложили ввести воинскую службу «в рассрочку» 28.01.2020, 15:21

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Чиновникам поручено проработать этот вопрос.

Лукашенко предложили ввести отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов из сферы сельского хозяйства. Предложение прозвучало на совещании по сельскому хозяйству Витебской области, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В ответ диктатор вспомнил свое давнее предложение. Некоторым категориям юношей он предложил дать возможность служить каждый год по полтора-два месяца: представителям агропромышленного комплекса — зимой, всем остальным — летом.

Чиновникам поручено проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.