В Беларуси предложили ввести воинскую службу «в рассрочку»
- 28.01.2020, 15:21
Чиновникам поручено проработать этот вопрос.
Лукашенко предложили ввести отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов из сферы сельского хозяйства. Предложение прозвучало на совещании по сельскому хозяйству Витебской области, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
В ответ диктатор вспомнил свое давнее предложение. Некоторым категориям юношей он предложил дать возможность служить каждый год по полтора-два месяца: представителям агропромышленного комплекса — зимой, всем остальным — летом.
Чиновникам поручено проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.