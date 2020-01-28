закрыть
28 января 2020, вторник, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Беларуси предложили ввести воинскую службу «в рассрочку»

  • 28.01.2020, 15:21
В Беларуси предложили ввести воинскую службу «в рассрочку»
Иллюстрационное фото

Чиновникам поручено проработать этот вопрос.

Лукашенко предложили ввести отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов из сферы сельского хозяйства. Предложение прозвучало на совещании по сельскому хозяйству Витебской области, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В ответ диктатор вспомнил свое давнее предложение. Некоторым категориям юношей он предложил дать возможность служить каждый год по полтора-два месяца: представителям агропромышленного комплекса — зимой, всем остальным — летом.

Чиновникам поручено проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.


популярное за неделю

Мнение

Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип