Мадуро предложил «Роснефти» контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы 8 28.01.2020, 15:24

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Сейчас добыча нефти в стране находится на минимуме.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро предложил крупным международным нефтяным компаниям приватизировать нефтяную отрасль страны. Она была национализирована при его предшественнике Уго Чавесе, после этого добыча нефти в стране упала до исторического минимума, сообщает "Радио Свобода".

О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской "Роснефтью", итальянской Eni и испанской Repsol. Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль за нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной PDVSA. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство.

Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране находится на минимуме больше чем за 70 лет.

В марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания “Роснефть” продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов.

В октябре венесуэльская газета El Nacional писала, что Венесуэла рассматривает возможность передать управление над нефтяной отраслью "Роснефти", тогда в российской компании заявили, что слухи не комментируют.