Алеся Круткина этапируют в Полоцк 3 28.01.2020, 15:25

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Алесь Круткин

Наталью Спиридонову доставили обратно в РОВД Октябрьского района Витебска.

Суды над задержанными вчера активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» перенесены, сообщает пресс-служба кампании.

Сегодня в Октябрьском суде Витебска должны были состояться административные процессы над Алесем Круткиным и Натальей Спиридоновой. До начала судебных заседаний активистами были заявлены ходатайства: Наталья Спиридонова ходатайствовала о переквалификации статьи 17.1 КоАП на 21.14.2 КоАП, Алесь Круткин - об адвокате. Оба ходатайства удовлетворены.

После этого активистов доставили в РОВД Октябрьского района Витебска. Наталье Спиридоновой вручили повестку, а Алеся Круткина везут в Полоцк, где его ждет суд за участие в акции в Минске 20 декабря.

Напомним, Алеся Круткина и Наталью Спиридонову задержали вчера днем, по обвинению в расклейке листовок. Наталью Спиридонову освободили под подписку, Алесь Круткин провел ночь в ИВС.