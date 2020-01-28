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В российском Северодвинске зафиксирован выброс радиации

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  • 28.01.2020, 15:41
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В российском Северодвинске зафиксирован выброс радиации

Cработал один только датчик из восьми.

В российском Северодвинске Архангельской области один из датчиков зафиксировал превышение уровня радиации.

Превышение дозы радиации до 0,49 микрозиверта в час было зафиксировано в 9:40, сообщает сайт 29.ru.

Начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов объяснил это сбоем в работе датчика. Официальный представитель мэрии города Ксения Юдина подтвердила, что "скачок небольшой был, но он был в пределах нормы".

Как пояснил Валентин Магомедов, сработал один только датчик из восьми на территории Северодвинска. Этот датчик обслуживает Северное УГМС. На момент прибытия на место специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области уровень радиации оставался в пределах 0,09–0,14 микрозиверта в час. Сейчас датчик выведен из работы на время проверки.

Аварийное реагирование служб начинается при показаниях от 0,6 микрозиверта в час.

Напомним, в августе 2019 года на полигоне Северодвинска взорвался двигатель ракеты "Буревестник", что привело к резкому выбросу радиации.


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