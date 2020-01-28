Навальный нашел засекреченные миллиарды нового премьера РФ 19 28.01.2020, 16:38

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Cыновьям Мишустина принадлежит целый этаж в жилом комплексе в центре Москвы.

Двое сыновей премьер-министра России Михаила Мишустина владеют двумя квартирами по 180 квадратных метров оценочной стоимостью по 180 миллионов российских рублей ($2,87 миллионов). Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает "Радио Свобода".

По данным расследователей, детям премьер-министра принадлежит целый этаж в жилом комплексе на Фрунзенской набережной в самом центре Москвы. Стоимость одного квадратного метра там оценивается в один миллион российских рублей.

Обе квартиры раньше принадлежали московскому предпринимателю Александру Удодову, настаивают в ФБК. Он — партнер Мишустина по хоккею. В 2011 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что следствие считало его подозреваемым в причастности к попытке хищения денег из Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.

После Удодова они были проданы ресторатору Аркадию Новикову, связанному, согласно другим расследованиям, с семьей Мишустина. Он, в свою очередь перепродал квартиры детям премьер-министра сразу после того, как они стали совершеннолетними, а их имущество стало возможным не указывать в декларации чиновника.

Ранее Русская служба Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость общей стоимостью больше миллиарда рублей ($1,59 миллионов). С учетом этого расследования, других найденных объектов и декларации чиновника, фонд Навального оценил недвижимость семьи премьер-министра в три миллиарда российских рублей ($47,9 миллионов).