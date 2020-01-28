Украина бьет рекорды по экспорту пшеницы 4 28.01.2020, 17:14

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Половина урожая 2019 года уже отправлена на внешние рынки.

Украинские аграрии за неполных 7 месяцев текущего маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 27 января экспортировали 15,6 миллиона тонн пшеницы, что на 30 тысяч тонн больше, чем за весь предыдущий сезон, сообщает unian.net.

Об этом сообщила пресс-служба “Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) в Facebook. При этом отмечается, что производство пшеницы в стране становится зависимым от экспорта. "В целом динамика производства и экспорта пшеницы в Украине за последние 10 лет, несмотря на укрепление потенциала культуры, свидетельствует о сокращении внутреннего потребления пшеницы (преимущественно на кормовые/фуражные цели) и экспортозависимость отрасли", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, урожай пшеницы в 2019 году составил 28,9 миллиона, то есть половина урожая уже отправлена на внешние рынки.