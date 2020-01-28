Вопрос компенсации Минску за «грязную нефть» подвис 6 28.01.2020, 17:27

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Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе.

Вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.

По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом" по компенсациям за "грязную нефть".

Как сообщалось, посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации. "Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения. "Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.