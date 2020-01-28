Коронавирусный диссонанс 2 Александр Гольц

28.01.2020, 17:40

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Александр Гольц

В последние дни перед российскими телепропагандистами встала неразрешимая проблема.

Нет, я не про объяснение подведомственному народу маневров Кремля вокруг поправок в Конституцию. Кто-нибудь с остатками совести наверняка сошел бы с ума. Ну как, спрашивается, объяснить ситуацию, когда Дума единогласно голосует за пришедшие из Кремля поправки, а президентская комиссия по изменению конституции, как ни в чем не бывало, эти поправки продолжает обсуждать. При этом спикер Госдумы несет какую-то бессмысленную, но звучащую крайне агрессивно чушь в ответ на вполне невинный вопрос, почему наш, прости господи, парламент с такой скоростью принимает вроде бы судьбоносные решения.

Наших пропагандистов это ничуть не смущает: вот вам репортаж из комиссии, где бодро докладывают о принятии предложений, которые непонятно куда будут посланы (можно вспомнить про «наказы» очередному съезду КПСС). А вот думцы с телеэкрана рассказывают, как «исходя из интересов людей» стремятся побыстрее улучшить конституцию. Никто не заморачивается соблюдением хоть какой-то логики — народу все равно, можно нести все что угодно.

Однако распространяющийся из Китая коронавирус обеспечил госпропаганде устойчивый когнитивный диссонанс. Если бы бойцам зомбоящика вдруг пришла в голову странная идея сообщить согражданам объективную информацию, это было бы непросто сделать. Ситуация в самом деле не очень понятная. Ведь жизнь — не ток-шоу, где все всем всегда ясно. Пока что не удалось установить главный источник заразы — тех животных, которые являются естественным «резервуаром», где проживает вирус. Вроде бы доказано, что существует передача вируса от человека к человеку. Однако для этого требуется, считают специалисты, «очень тесный контакт». Эксперты Всемирной организации здравоохранения разошлись во мнениях относительно того, следует или нет объявлять ситуацию чрезвычайной.

Очевидно, что эта неопределенность сыграла злую шутку с теми, кто раздает указивки для телепропагандистов. В последние дни на федеральных телеканалах можно наблюдать вполне одинаковые, но при этом вполне яростные схватки между вполне прогосударственными экспертами. Одни, как старые полковые клячи при звуке трубы, тут же устремились в новый антиамериканский поход. В первых рядах некий Игорь Никулин, сообщающий, что является «единственным Рюриковичем, рожденным в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет», а также бывшим членом комиссии ООН по биологическому и химическому оружию (1998-2003). Там же — военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Логика доказательства преступной американской деятельности просто великолепна. Во-первых, Китай — «геополитический соперник США». Во-вторых, город Ухань, откуда началось распространение вируса, — важный транспортный узел. В-третьих, вирус начал распространяться в период китайского Нового года, когда жители много ездят по стране. В-четвертых, подозрительно часто в последние годы коронавирусы стали передаваться людям. А если происходит что-то плохое, то, ясное дело, виноваты американцы. Наконец, в-пятых, Пентагон содержит по всему миру несколько сотен лабораторий, которые мониторят эпидемиологическую ситуацию (пиндосы, всем известно, денег зря тратить не будут, явно всех заразить хотят). Ну разве нужны другие доказательства?!

Нет сомнений, что во всех других обстоятельствах обвинения в адрес американцев и стали бы единственным взглядом на эпидемию. Но тут кто-то сообразил, что слишком уж сильное обличение американцев может вызвать в России панику. Китай — мало того, что стратегический партнер, он еще с Россией граничит, тысячи китайских туристов гуляют по Москве и Санкт-Петербургу. И вот бывший санитарный врач Геннадий Онищенко уже докладывает, что коронавирус — это сущая ерунда, не опаснее насморка. И вообще в России можно приобрести три десятка средств, приняв которые, заболевшие коронавирусом будут выздоравливать как мухи. Пусть нудные узкие специалисты пытаются объяснить, что до создания вакцины потребуются долгие годы, — Онищенко это не волнует. Ведь летом 2010-го, когда Москва задыхалась в дыму от горящих торфяников, сей государственный муж бестрепетно выдавал рекомендации, сводившиеся к тому, что следует «ограничить физическую активность, пребывание на солнцепеке и открытом воздухе», а также… «есть больше растительной пищи».

Заявив две противоречащие друг другу позиции, госэксперты впали в некоторую растерянность. Получалось, что глушить на ток-шоу приходилось не обычных мальчиков для битья из либерального лагеря, а своих же товарищей по оружию. В головах возникло и стало произрастать сомнение, самое страшное для российского телеэксперта: а правильную ли линию я отстаиваю? В результате дискуссия всякий раз заходила в тупик. И только в передаче «Пусть говорят» теледоктор Елена Малышева нашла замечательный выход из этого тупика: «Если американцы и создали этот вирус, то он оказался слабым и неудачным».

Одним словом, крокодилы летают, но низенько-низенько…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»