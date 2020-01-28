Власти предлагают белорусам налегать на хлеб и картошку 20 28.01.2020, 17:45

3,058

В потребительской корзине урезали количество мяса.

Министерство труда и соцзащиты пересмотрело список товаров и услуг, которые входят в минимальную потребительскую корзину. Об этом говорится в постановлении ведомства № 2 от 10 января 2020 года. Tut.by посмотрел, как изменился набор продуктов, промтоваров и услуг, который, по мнению чиновников, должен удовлетворять основные физиологические, социальные и культурные потребности человека.

Напомним, минимальная потребительская корзина — это набор товаров и услуг первой необходимости, определенный законодательством на определенный срок. В нее входят продукты, одежда, обувь, лекарства, средства личной гигиены, мебель, транспорт, связь, коммунальные услуги и прочее.

Исходя из этого набора устанавливается минимальный потребительский бюджет — сумма, которой должно хватить на его покупку. Минимальный потребительский бюджет в Беларуси утверждается раз в три месяца и основывается на ценах последнего.

Для людей разного возраста и социального статуса потребительская корзина отличается, потому что и потребности у них разные. Распределение идет по 6 социально-демографическим категориям и 2 видам разносоставных семей.

Журналитсы посмотрели, как изменился набор товаров и услуг для семьи из 4 человек.

Наборы здесь рассчитаны для мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и до пенсионного возраста, мальчика 13 и девочки 7 лет. Чиновники пересмотрели годовые нормы потребления продуктов, они изменились как в большую, так и в меньшую сторону. К примеру, для женщин увеличили количество ржаного и пшеничного хлеба. Норма по первому была 58,4 килограмма, стала 60,2, то есть плюс 1,8 кило. Второго на год отводилось 38,3 кило, а теперь 40,2. Стало больше на 1,9 кило. Мужчинам тоже добавили 1,9 кило ржаного хлеба, до 74,9.

Взрослым теперь отводят больше круп — овсянки, гречки, пшена и перловки. Мужчинам в среднем на 750 граммов каждой, женщинам на 400.

Всем четверым членам семьи отвели на год больше картошки. Удивило, что девочке 7 лет положено 98,6 килограмма. Это больше двух стандартных мешков. Для всех выросли нормы потребления яиц. Теперь мужчины могут съесть 287,3 яйца в год, женщины — 233, мальчики 365, а девочки 209,7.

Почти всем урезали количество мяса и колбасы. Увеличили норму по говядине мужчинам на 200 граммов в год, мальчикам — по колбасе и свинине, девочкам — по свинине.

Для взрослых сильно выросла норма потребления фруктов, почти на 10 кило — до 51,1 килограмма. Также в корзины положили больше сухофруктов и кондитерских изделий. Только девочкам семи лет можно есть по-прежнему 7,3 кило сухофруктов и на 500 граммов меньше сладостей — 8,6 килограмма.

В потребительских корзинах взрослых все еще присутствует маргарин, и его там больше килограмма на год.

Изменения произошли и по части одежды. Но не в плане ее количества — здесь оно осталось неизменным. Зато детям сократили срок носки многих предметов гардероба. К примеру, раньше, по мнению Минтруда, девочка 7 лет должна была носить 2 ночные сорочки или пижамы 3 года. Теперь всего 1,5 года. У мальчика должны были быть одни брюки на 2 года. Теперь в минимальный потребительский бюджет заложили их покупку на каждый год. Сократили и срок носки кроссовок для девочек: раньше был 2 года, теперь стал 1 год. Удивило, что и раньше, и сейчас для женщин в потребительской корзине не предусмотрены брюки.

Немного поменялся набор лекарств, предметов санитарии и гигиены для семьи из 4 человек. Теперь за год можно купить 3 литра жидких моющих средств, а не два. А вместо 12 кило стирального порошка целых 16. Из этого списка исключили отбеливающие, чистящие средства, пятновыводители, а также средства против бытовых насекомых. Теперь это товары не первой необходимости.

В наборе мебели, предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения исчезла пара позиций. Некоторые заменили на другие. Скажем, вместо шкафа для посуды и кухонной полки теперь в списке кухонный гарнитур — один на 20 лет. Из перечня убрали радиоприемник. Зато вместо одной графы «канцелярские товары» появился список из 23 позиций с ручками, ластиками, карандашами, ножницами, тетрадями, цветной бумагой и прочим. И указанием, чего и сколько заложено в бюджет на год.

Из списка необходимых семье услуг убрали 360 минут междугородних телефонных разговоров. А в перечень коммунальных услуг наконец включили техобслуживание лифта, электроэнергию на его работу, на освещение и уборку подъезда. Стоит отметить, что все эти услуги оказывались и раньше, но в корзине появились только сейчас.

Сейчас минимальный потребительский бюджет составляет:

для трудоспособного населения — 475,56 рубля,

для пенсионеров — 371,51 рубля,

для студентов — 351,9 рубля,

для детей в возрасте до трех лет — 301,8 рубля,

для детей в возрасте от трех до шести лет — 398,68 рубля,

для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — 405,17 рубля,

для семьи из четырех человек — 372,6 рубля на одного члена,

для молодой семьи из трех человек — 405,25 рубля на одного члена.