«Сахарное дело»: что происходит и почему в РФ сахар дешевле? 2 28.01.2020, 18:48

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Сахарная отрасль – одна из ключевых в структуре пищевой промышленности Беларуси.

Силовые структуры не дают официальных комментариев, однако СМИ сообщают о задержании руководителей всех сахарных заводов. В Беларуси их четыре: в Городее, Слуцке, Жабинке и Скиделе. Что же происходит в сахарной отрасли нашей промышленности и при чем здесь российский рынок – Belsat.eu объясняет вместе с экспертами.

СМИ сообщают: руководители четырех предприятий, занимающихся производством сахара, были задержаны один за другим на этой неделе. Директоров Городейского и Слуцкого комбинатов Михаила Криштаповича и Николая Прудника сняли с рейса «Белавиа», который следовал из Минска в Мюнхен, однако развернулся ради экстренной посадки в Гродно. Впоследствии в СМИ появились сообщения о задержании директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова и руководителя завода в Жабинке Виктора Миронова.

28 января tut.by написал, что «пропал» руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Эту компанию с офисом в Москве белорусские сахарные заводы учредили ради реализации своей продукции на российском рынке. Согласно источнику издания, Кириллов также является фигурантом «сахарного дела», однако на рабочем месте говорят, что он якобы в командировке.

Ни Следственный комитет, ни КГБ никоим образом не комментируют информацию об арестах директоров.

Сахарная отрасль – одна из ключевых в структуре пищевой промышленности Беларуси. На сегодняшний день около 370 сельских хозяйств в четырех областях страны занимаются выращиванием сахарной свеклы и поставляют их на упомянутые государственные заводы для переработки. По данным концерна «Белгоспищепром», в общей сложности они перерабатывают более 35 тысяч тонн сахарной свеклы за сутки и на 100% удовлетворяют потребности внутреннего рынка. А завод в Скиделе за сезон 2018-2019 якобы достиг таких успехов, что даже был признан «Лучшим сахарным заводом Таможенного союза».

Тем временем аудиторы характеризовали финансовое положение предприятий как «сложное». Непокрытые убытки за 2018 год там превысили 50 млн рублей. А чистые убытки Жабинковского завода достигли 16,2 млн рублей (в 2017 году они составляли 2,9 млн).

Отчета за 2019 год пока нет в открытом доступе, но в течение 2018-го три из четырех заводов (за исключением Слуцкого) держались только благодаря поддержке государства. Они не выходили на рентабельность, поэтому для приобретения сырья и природного газа (на котором работает производство) были вынуждены брать кредиты в банках. Правительство, в свою очередь, дал банкам гарантии по погашению задолженности по этим кредитам. Кроме того, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРГ) на 15% понизило для сахарных заводов цены на приобретение свеклы и топлива.

Почему российский сахар такой дешевый?

Чтобы сохранить стратегическую отрасль, государство повышало цены на товар: с учетом НДС сахар в белорусских магазинах сейчас должен стоить не менее 1,5 рубля за килограмм. Однако рядом на полках оказался дешевый российский сахар. Осенью 2019 «КП» писала, что сахар Брянского завода стоил на 24 копейки дешевле сахар из Городеи. В чем причина такого разрыва?

«Во-первых, уровень урожайности свеклы в Беларуси, как и содержания в них сахара, в разы ниже, чем в России. И несмотря на то, что МАРТ делал скидку белорусским заводам, для российских цены на энергоносители, которые подаются на сахарные комбинаты, также ниже», – объясняет экс-советник министра сельского хозяйства Беларуси Казимир Романовский.

В России цены на сахар падают потому, что предложение превышает спрос. Как сообщал РБК, в июне 2019 года они обновили пятилетний минимум. В то время себестоимость белорусского сахара оказался большей, нежели экспортного.

«Я выяснил, что мы продавали на экспорт сахар по 30-40 центов за килограмм», – замечает бывший советник. – Это в значительной степени подорвало экономику».

Среди причин неуспешности сахарной отрасли в Беларуси эксперт также называет весьма дорогостоящую модернизацию, проведенную на комбинатах, убыточность хозяйств по выращиванию свеклы, которые государство им «подарило», и чрезмерную закредитованность.

«Отсутствие собственных оборотных средств – основная причина, по которой сахарная отрасль падает во все большую яму. Она следует из просчета в развитии этой отрасли. В 2009 году государство даже хотело строить пятый сахарный завод, и я тогда спрашивал зачем это нужно?», – говорит Романовский.

«В Эстонию продавали по 29 центов»»

Интересный факт, на который еще в прошлом году обратили внимание журналисты «Белсата»: в российских магазинах наш сахар стоит дешевле, чем в белорусских. В одном из сетевых супермаркетов его можно приобрести всего за 24,9 российских рубля, то есть за 83 наши копейки.

Как заметили читатели «Нашей Нивы» еще в начале 2018 году, продукция Слуцкого комбината в московском магазине «Перекресток» продавалась по 26,9 российского рубля за килограмм, в пересчете на белорусские это 93 копейки.

Городейский и Жабинковский сахар у московских ритейлеров можно найти по 24 рубля (или по 81 белорусской копейке).

Экономист Леонид Заико и раньше обращал внимание на то, что Беларусь реализует товар на экспорт по низким ценам, поскольку для государства важнее всего полная загрузка мощностей комбинатов.

По его словам, чтобы выполнить план по объемам производства, Беларуси приходилось реализовывать товар по бросовым ценам.

«Еще несколько лет назад мы продавали сахар в Эстонию вообще по 29 центов, в Россию – по 49, а своему населению – по 75. В какой нормальной стране это будут хорошо воспринимать? Я не думаю, что это делали собственно сами директора заводов, они могут проходить, скорее, как свидетели. Но там, очевидно, был беспорядок», – утверждает экономист.