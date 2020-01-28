Распродажа нефти уронила цены до «болевого порога» ОПЕК 28.01.2020, 19:00

Аналитики допускают падение еще на $5 и экстренное заседание ОПЕК+.

Тревога по поводу возможного сокращения поездок и экономической активности в Китае и за его пределами из-за нового коронавируса уже привела к снижению цен на нефть примерно на 10% с начала прошлой недели, передает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg

Хотя еще слишком рано говорить о масштабах вспышки вируса и оценивать ее последствия, некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее снижение котировок, особенно с учетом того, что Китай и Азия сейчас играют более важную роль в мировой экономике, чем во время эпидемии SARS в 2003 году. Однако нефтяные аналитики также ожидают действий со стороны ОПЕК+, если цены продолжат падать.

Джеффри Холли, старший рыночный аналитик OANDA

WTI может подешеветь до $47-50 за баррель, а Brent - упасть до $55 в зависимости от развития ситуации в Китае, сказал Холли в телефонном интервью.

Члены ОПЕК+, вероятно, проведут экстренные заседания, если Brent упадет ниже $55, и могут предпринять меры в поддержку цен.

Ход за ОПЕК, поскольку вспышка вируса совпала по времени с наличием на рынке очень больших запасов нефти и газа.

Уилл Сунчил Юнь, сырьевой аналитик VI Investment:

- Нефть падает, потому что инвесторы закрывают позиции из опасений, что вирус распространяется гораздо быстрее, чем ожидалось, но пока ценам удается удержаться от более резкого обвала, сказал Юнь в телефонном интервью.

Очередная масштабная распродажа может произойти, если WTI упадет ниже $50 за баррель.

Воздействие на глобальный спрос на нефть и экономический рост может быть серьезнее, чем при SARS в 2003 году, поскольку роль Китая и Азии в мировой экономике возросла.

Амарприт Сингх, нефтяной аналитик Barclays Capital:

- Если пассажиропоток авиакомпаний в КНР сократится вдвое в первом квартале, это, скорее всего, приведет к снижению спроса на авиационный керосин в Китае на 300 тысяч баррелей в сутки год к году, написал Сингх в обзоре.

Хотя еще неизвестно, насколько быстро можно будет сдержать распространение вируса, ситуация со вспышкой SARS в 2003 году показала, что опасения по поводу спроса, скорее всего, чрезмерны.

Банк ожидает, что при более резком снижении спроса производители ОПЕК+, которые недавно пошли на более решительные шаги в плане балансировки рынка, предпримут дополнительные меры для предотвращения избытка предложения.

RBC Capital Markets:

- Частота рейсов в пяти ближайших к Уханю аэропортах снизилась на 48% в недельном выражении, в минувшие выходные сократился и авиатрафик в Шанхае и Шэньчжэне, несмотря на то, что празднование Нового года по лунному календарю должно было привести к увеличению частоты рейсов, написали в обзоре аналитики во главе с Майком Трэном

Загруженность крупных азиатских аэропортов вне Китая пока не снизилась, что наводит аналитиков на мысль о том, что вирус в настоящее время влияет в основном на спрос на авиатопливо со стороны КНР.