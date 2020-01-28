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Китайцы хотели купить капотник МАЗа прямо во время «Дакара»

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  • 28.01.2020, 19:05
Китайцы хотели купить капотник МАЗа прямо во время «Дакара»

МАЗ занял третье место на ралли-рейде.

Лидер команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович, который на ралли-рейде "Дакар"-2020 занял третье место в зачете грузовиков, рассказал забавную историю. По его словам, капотный грузовик настолько понравился одной из китайских команд, что они пожелали его приобрести, однако получили отказ.

- "Дакар" — отличная реклама МАЗа. К нам постоянно подходят. Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик. Едва отбились от них. Изучали и наши "технички", и автодом. Интерес очень высокий, причем не только в Саудовской Аравии, но и во всем мире. МАЗы проехали сотни тысяч километров без проблем, доказали свою надежность. И чем выше результаты, тем стабильнее спрос и интерес, — приводит слова Вязовича sb.by.


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