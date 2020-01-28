Пятрас Ауштрявичюс: Неужели власти Беларуси не выучили урок Чернобыля? 4 28.01.2020, 19:23

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Пятрас Ауштрявичюс

Минск должен знать, что балтийские страны переходят на другую энергетическую систему.

Строить около Вильнюса такого монстра, как БелАЭС, – преступление. Однако Литва готова помочь соседям-белорусам обойти энергетический шантаж Кремля в сфере нефти. В деле же Островца – полное отсутствие понимания. Беларусь сделала много шагов назад, но в историческом, культурном плане границы с Литвой нет, считает Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы. Интервью «Белсата» с литовским политиком и экономистом, инициировавшим новейшую дискуссию о Беларуси в Европарламенте.

- Закончились слушания о Беларуси в Европарламенте. Не очень часто здесь звучит слово «Беларусь», но благодаря вам – чаще. Какова была цель этих дискуссий? Довольны ли вы результатом?

- Вы правильно сказали, что не очень часто говорят о Беларуси в Европарламенте и в институциях ЕС. Моя цель, как соседа, живущего недалеко от границы с Беларусью, разговаривать и дискутировать по важным вопросам, а их очень много. И с литовской перспективы, и с европейской. Сегодня мы обсуждали вопросы о политической ситуации после политической кампании в ноябре и говорили об одной большой стратегической проблеме, которая скоро появится на границе с Беларусью: БелАЭС в Островце. Два вопроса удалось обсудить. Мне кажется, участники дискуссии были довольны. Они получили качественную информацию.

- Почему выделили отдельно вопрос выборов в «палату представителей» национального собрания? Вам ли не знать, что никаких выборов и никакого парламента в Беларуси давно нет. Зачем это обсуждать?

- Да, выборов нет, это надо понимать. Некоторые еще называют эту кампанию избирательной. Я – нет, потому что она хорошо скоординирована, хорошо подготовлена и проведена, но сам факт, что ни один представитель оппозиции не избран, возвращает нас в 1970-ые годы, когда была одна правильная партия – КПСС. И никто даже не мог представить, что может критиковать или иметь другое мнение.

Я думаю, результаты этих кампаний показывают, что политическая система Беларуси сделала много шагов назад. Не только потому, что нет оппозиции. Мы поняли, что этой системой можно манипулировать. Есть представление, как это делать. Никто не может сказать, что будет в следующий раз. Можно предположить, что это произойдет много раз в будущем. Потому это вызывает сомнения, что некоторые эксперты еще говорят о каком-то «потеплении», изменении к лучшему. Вот этот критерий изменений. Получается, изменения к худшему.

- Кстати, о потеплении. Самый болезненный вопрос в Беларуси – права человека. Сейчас проводится много протестных акций, но власть не пересекает красную черту. Нет массовых посадок, в основном дают штрафы, нет разгонов, брутальных действий в отношении протестующих. Такое впечатление, что власть пользуется этим. И вот это смягчение с ЕС, в том числе снижение цен на визы, происходит благодаря тому, что не переступают через красную черту. Вы согласны с этим?

- Частично Вы правы. Я вижу, что население страны устало. Оно озабочено социально-экономической ситуацией.

Беларусы никогда не были вспыльчивыми, скорее спокойными. И эта непозитивная социально-экономическая ситуация сделала из них потребителей, а не полноценных членов общества.

Усталость чувствуется и по европейской стороне. Лукашенко все знают наизусть, он руководит уже 25 лет, и никто даже не надеется на какие-то изменения. Я думаю, мы сделали правильное решение по снижению цен на визы. Пускай ездят те, кто заплатит 35 евро. Мы должны показывать достижения в ЕС – как мы живем, как устроены наши политическая и экономическая системы. Это должно быть всем доступно. Но с другой стороны, изменит ли это положение? Конечно, нет. Наверное, такой более откровенный и открытый подход к людям в Беларуси может вызвать симпатию и интерес к европейским ценностям. Я думаю, это сыграет позитивно, к этому надо идти. Я вообще не люблю визовые режимы. Это прошлое. Люди должны жить свободно в ценностях, которые нас сближают.

- Вы сказали, что Минск устал, Евросоюз устал, но вы не устаете поднимать вопрос Белорусской АЭС. Почему? И какие угрозы несет строительство станции?

- Я всегда смотрел на беларусов, как на наших соседей. Да, между нами теперь есть граница – между ЕС и не ЕС. Но в историческом, культурном плане ее нет. Я думаю, Беларусь имеет огромные возможности достичь того, что есть у Литвы. Литва сделала это за 30 лет. Мы шли к этому постепенно.

Но проблема АЭС на нашей границе не вмещается ни в какие рамки добрососедства. Она построена в 50 км от Вильнюса. Все конвенции требуют не меньше 100 км. Зачем? Политически запугать? Может быть. Мы понимаем, что этот проект не разработан в Минске. Это проект Кремля.

И это атомный шантаж против страны, которая откровенно высказывает свое мнение о постсоветском пространстве и об отсутствии прав человека. Но говорить об АЭС вынуждает не только соседство с Вильнюсом, но и то, что может произойти с огромным регионом в случае атомной аварии. Надо говорить теперь, пока вопрос не запущен. Надо обсуждать все вопросы: финансовые, политические и другие. Мы ошиблись. Мы не говорили об этом ясно, громко и критически, когда надо было. Никто не верил, что это произойдет. Из-за того, что это политический проект, никто не смотрит на деньги. Никто не думает, по каким критериям безопасности строится этот объект. Мы будем об этом говорить, требовать признать этот стратегический риск на уровне ЕС. Я не думаю, что Лукашенко будет лучше от этого. Может быть из-за этого наши двусторонние отношения ухудшатся. Надо говорить о будущем. Мы должны нести ответственность за поколения. Эта станция может зачеркнуть право жить в безопасности. Такой шантаж не может продолжаться.

- Насколько БелАЭС портит отношения между Беларусью и Литвой с Евросоюзом? Насколько нам известно, именно позиция Литвы влияет на то, что не подписываются соглашения между Беларусью и ЕС, Беларусью и НАТО.

- Конечно влияют. Мы не глупые и понимаем, что если не будем сейчас требовать рассмотреть вопрос АЭС, мы потеряем время. Поэтому правительство и элита в Минске должны полностью понимать это. Не мы начали этот шантаж, но мы не поддадимся и используем все правовые, политические, экономические инструменты, чтобы этот вопрос был не двусторонним, а проблемой между Беларусью и Евросоюзом.

- Позиция Литвы довольно жесткая в этом вопросе, но Латвия вроде не против рассматривать возможную покупку электроэнергии БелАЭС. Польша не собирается покупать электроэнергию. Возможно ли достигнуть какого-то консенсуса в Евросоюзе, чтобы просто солидарно члены ЕС не покупали эту энергию?

- Я думаю, это минимум, который должен произойти. Европейская солидарность – не только моральный критерий, но и правовой. Если кто-то еще думает, что можно избежать солидарности, это самообман. Мы найдем пути и диалог с Латвией, докажем правоту. Они, наверное, думают, что Островец далеко, но он близко. Мы будем с ними разговаривать. Поляки уже поняли это. Минск должен знать, что балтийские страны переходят на другую энергетическую систему. Поставлять энергию с АЭС будет невозможно. Можно принимать даже экономические меры, чтобы это было неконкурентоспособно. Мы будем этого добиваться. Неужели они (руководство страны – Прим. Белсат) не выучили урок Чернобыля? Никто не знает, что может случится. Когда весь мир переходит на зеленую энергетику, строить такого монстра возле Вильнюса, – преступление. Ответственные лица должны платить самую высокую цену.

- Мы недавно с коллегой посетили порт Клайпеды. Мы узнали, что возможно дальнейшее сотрудничество между Литвой и Беларусью в вопросе поставок нефти через Клайпеду, а не из России. Как вы смотрите на перспективу подобного сотрудничества, и как оно может повлиять на сотрудничество в других сферах?

- Энергетика всегда была наполовину или больше связана с политикой. Кремль старается играть этой картой, и ставить Беларусь в критическую позицию. Поэтому мы готовы помочь соседям обойти энергетический шантаж. Мы это проходили, когда была закрыта«Дружба» по «техническим причинам». А эту трубу и теперь можно использовать. Мы не связываем все вопросы в один. Если бы мы хотели бойкотировать, мы бы давно начали. Мы стараемся говорить с Минском, но по Островцу – полное непонимание.

- Обсуждалась также углубленная интеграция между Россией и Беларусью. Вы пессимист в этом вопросе. Удается ли вам как-то убедить оптимистов в ЕС?

- Откровенно, я не нашел ни одного оптимиста. Евросоюз – организация с общей компетенцией, но суверенитеты остаются, т.е. государства существуют, хоть у нас общая политика по сельскому хозяйству, ценности и законы. Это пример для Беларуси –зачем это делать, терять суверенитет? Я вижу в этом только политический план, нет никакой экономической составляющей. И проводить слияние без референдума, мнения людей, – это продажа суверенитета за тридцать серебренников. Это будет историческая ошибка, за которую будут платить следующие поколения.