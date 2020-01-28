Минское «Динамо» оформляет «подарок» для Лукашенко 18 28.01.2020, 19:58

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Минчане пропустили три шайбы от СКА за стартовые пять минут первого периода.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со СКА.

Команда Крэйга Вудкрофта пропустила три шайбы за 5 минут первого периода, передает «Трибуна».

За 44-й секунде встречи отличился заброшенной шайбой Карпов, на второй минуте – Морозов, а на шестой минуте Коскиранта забросил третью шайбу.

Напомним, минское «Динамо» может утратить математические шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина уже сегодня.

«Зубры» точно останутся вне восьмерки на Западе, если потеряют очки в выездном матче с питерским СКА.