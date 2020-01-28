В Гонконге заявили о создании вакцины против коронавируса 2 28.01.2020, 20:11

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Но есть нюанс.

В Гонконге разработали вакцину против смертельного коронавируса 2019-nCoV, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на азиатские СМИ.

Как отмечается, начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Разработку вакцин против коронавируса ведут также в центральной части Китая и в США.

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах.