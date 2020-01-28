Белорусские университеты продлили каникулы китайским студентам 28.01.2020, 20:49

Из-за коронавируса каникулы продлены на две недели.

Белорусские вузы на две недели продлят каникулы тем китайским студентам, которые уехали домой. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Каникулы у китайских студентов начались в конце января и должны были закончиться в начале февраля. Из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV каникулы было решено продлить.

Чтобы не было пробелов в обучении, для студентов из Китая составят индивидуальные графики.

В вузах Беларуси обучаются около 4 тысяч китайских студентов. Министерство образования уточняет, сколько из них отправилось на каникулы домой.

Ранее представители Минздрава рассказали, что случаев заражения коронавирусом в нашей стране не выявлено. Единственные меры, которые сейчас предприняли медики, – контроль в национальном аэропорту.