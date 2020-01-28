Беларусь выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020» 28.01.2020, 21:12

Украина и РФ также выступят в первом полуфинале.

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале международного конкурса песни "Евровидение-2020". Он пройдет 12 мая в Роттердаме. Об этом стало известно во вторник по итогам проведенной жеребьевки, передает euroradio.fm.

Вместе с Беларусью в первый полуфинал попали Северная Македония, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия. Во второй полуфинал, назначенный на 14 мая, попали Австрия, Молдова, Дания, Болгария, Швейцария, Польша, Армения, Финляндия, Латвия, Сан-Марино, Португалия, Грузия, Греция, Чехия, Сербия, Исландия, Албания, Эстония.

Пока неизвестно, кто же будет представителем Беларуси на "Евровидении-2020". Из почти полусотни претендентов были отобраны 12. Гала-концерт национального отбора назначен на 28 февраля, он пройдет в съемочном павильоне "Беларусьфильма". Прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь 1". Во вторник прошла жеребьевка — артисты определили порядок своих выступлений.