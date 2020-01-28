Ученые: Умные люди стареют медленнее 8 28.01.2020, 21:20

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В чем секрет?

Новое исследование гласит: умные люди стареют медленнее (нет, они не заключают сделку с дьяволом).

Согласно исследованию, интеллект — не только союзник в поиске лучшей работы с высокой зарплатой или идеального партнера. Умные люди стареют медленнее. Исследование, опубликованное Британским обществом психологов, показывает, что люди с высоким интеллектом могут выглядеть моложе. Они также остаются более оптимистичными и бодрыми, когда становятся старше, пишет lifter.com.

Возможно, вы думаете, что умные люди обычно за здоровое питание, хороший сон, физическую активность и лёгкий стресс (он делает нас выносливее). Однако эти привычки — не единственный секрет человека без морщин и седых волос.

В исследовании брали участие 4 494 добровольца и учёные из университетов Лиона, Флориды, Билефельда и Монпелье. Висконсинское лонгитюдное исследование собрало ряд данных об IQ участников, которые отражают данные с 1957 года, когда эти люди учились в средней школе.

В исследованиях учитывался уровень образования, характер, когнитивные способности, а также состояние их здоровья в период между 1992 и 1993 годами.

После сбора информации выяснилось, что людям, которые развивали интеллект на протяжении всей своей молодости, удалось повысить вероятность того, что окружающим будет затруднительно определить их возраст в старости. Они также будут чувствовать себя моложе и более жизненно важными.