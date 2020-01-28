«Мне проще заплатить штраф»: как паркуется бизнес-леди на Range Rover 30 28.01.2020, 21:38

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Парковка Екатерины Казакевич вызвала бурное обсуждение в сети.

В соцсетях гродненцы обсуждают поведение водителя Range Rover — автомобиль в разное время был замечен то на тротуаре, то на газоне, то с нарушением разметки или на месте для инвалидов. Серия снимков, сделанных пользователем Антоном, вызвала бурное обсуждение: кто-то осуждал, кто-то оправдывал. Чуть позже стало известно, что водителем машины является Екатерина Казакевич — руководитель лаборатории красоты и стиля. Она записала видеоответ на претензии, пишет «Онлайнер».

Антон разместил следующие снимки, очевидно, сделанные в разное время, однако точно установить дату, что важно для административного дела, по ним невозможно.

«Молодой человек следит за мной, разъезжая по городу, отслеживая правильность моей парковки, — прокомментировала ситуацию Екатерина в своем Instagram. — Буду ли я себя оправдывать? Однозначно, нет! Нарушила и осознаю свою вину, за что готова понести ответственность в надлежащих органах. В письменной форме я сообщила молодому человеку о том, что не стоит сдерживать себя в своих желаниях. Хочешь выслать письмо в ГАИ — вышли и не носи в себе свою злость. Я заплачу все полагающиеся мне штрафы».

Кроме того, автовладелица записала видеообращение. В нем она сообщила, что ранее автор снимков прислал их в мессенджер на рабочий номер ее компании со словами: «Вы нарушаете ПДД, так делать нельзя». В записи она заявила: «Да, я нарушаю. Приезжая на свое рабочее место, мне негде поставить машину. Мне проще заплатить штраф ГАИ, нежели приезжать сюда и ставить машину где-нибудь на автовокзале». (Это примерно 1,2 км. — Прим.).

«Продолжать эти обсуждения мне довольно мерзко, — сказала Екатерина в телефонной беседе. — Мне действительно не хватает парковочного места у лаборатории, но я разберусь с арендодателем сама. В видеообращении я не поднимала проблемные вопросы парковки. Меня оскорбили некорректные высказывания в мой адрес. Мне нет прощения, что я остановилась на месте для инвалидов, но я не делаю это систематически. Не думаю, что у кого-то из автолюбителей нет за собой какого-то греха. Но обсуждению подверглась моя личность, что меня оскорбило. Все остальное я способна сама решить без какой-либо огласки».

Для борьбы с систематическими «несерьезными» нарушениями ГАИ и предлагала ввести балльную систему. Начальник Госавтоинспекции Гродненской области так высказывался на эту тему: «В области есть водитель, который привлекался к ответственности 135 раз. У многих может возникнуть вопрос, почему же ГАИ не лишает его права управления. По закону мы не можем этого сделать, оштрафовать — да. Водитель может хоть весь день превышать скорость и получить 10 штрафов, но права будут при нем. А вот с балльной системой мы сможем лишить его водительского удостоверения на полгода. Ответственному водителю балльная система ничем не грозит. Навсегда полученные баллы на счету не остаются, они исчезают через год после фиксации нарушения. Специалисты подсчитали, что только один из 4300 водителей сможет за год набрать эти 15 баллов».