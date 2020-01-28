Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века»
- 28.01.2020, 21:49
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Президент США опубликовал карты.
Президент США Дональд Трамп опубликовал карты Израиля и Палестины в границах, которые предусмотрены предложенной им «сделкой века» по арабо-израильскому урегулированию.
Ранее США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку.
This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 stycznia 2020