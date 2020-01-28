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Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века»

  • 28.01.2020, 21:49
  • 2,091
Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века»

Президент США опубликовал карты.

Президент США Дональд Трамп опубликовал карты Израиля и Палестины в границах, которые предусмотрены предложенной им «сделкой века» по арабо-израильскому урегулированию.

Ранее США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку.


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