Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века» 28.01.2020, 21:49

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Президент США опубликовал карты.

Президент США Дональд Трамп опубликовал карты Израиля и Палестины в границах, которые предусмотрены предложенной им «сделкой века» по арабо-израильскому урегулированию.

Ранее США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку.