0:5: Хоккеисты минского «Динамо» сделали отличный «подарок» Лукашенко 10 28.01.2020, 21:53

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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Минское «Динамо» утратило математические шансы на плей-офф КХЛ.

Минское «Динамо» сегодня проиграло СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ и утратило все шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина, передает «Трибуна».

«Зубры» третий год подряд оказываются вне плей-офф.

СКА — ДИНАМО Минск — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

СКА: Хелльберг (Самонов); Белов (А) — Бенгтссон, Ткачев — Лехтеря (А) — Якупов; Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов (К); Дыбленко — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов; Марченко — Морозов — Подколзин; Галенюк, Швец-Роговой.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Осипков); Морроу — Готовец, Павлович (А) — Китаров — Паре; Знахаренко — Денисов, Принс — Спунер — Аносов; Граньяни (А) — Еременко, Дадонов — Демков – Дроздов; А.Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Достанко, Мартынов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Карпов (Кузьменко, Коскиранта, 0.44). 2:0 — Морозов (Марченко, Токранов, 1.54). 3:0 — Коскиранта (Бенгтссон, 5.51). 4:0 — Марченко (Подколзин, Морозов, 11.50). 5:0 — Морозов (45.44).

В рамках регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести 10 матчей. Из них – четыре домашние встречи.

Последняя игра сезона – домашняя с московским «Динамо» 27 февраля.