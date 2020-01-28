Bloomberg: Наследство — новейший способ стать молодым российским миллиардером 1 28.01.2020, 22:24

Леонид Федун

В серьезных масштабах это происходит впервые с тех пор, как власть захватили большевики.

Сегодня стать миллиардером в России непросто — особенно по сравнению с бурными 1990-ми, когда несколько десятков человек прибрали к рукам целые отрасли.

Но для молодых россиян открывается по крайней мере один новый путь, и он открыт как для мужчин, так и для женщин: наследование, пишет Bloomberg (перевод - inosmi.ru).

Возьмем Антона и Екатерину Федунов, детей нефтяного магната Леонида Федуна. В ноябре 2018 года они получили 2% акций ПАО «Лукойл». С тех пор акции выросли на 33%, превратив их в новейших миллиардеров — если, конечно, исходить из того, что их пай разделен поровну.

34-летний Антон пошел совершенно другим путем по сравнению с Леонидом, который отслужил в Советской Армии, а затем, в 1990-х годах, строил «Лукойл» из обломков советской нефтяной промышленности.

Антон изучал управление гостиничным хозяйством и туризмом в Великобритании, владеет и руководит в Лондоне двумя роскошными отелями — «Амперсанд» (Ampersand) и «Винтри и Мёрсер» (Vintry & Mercer), где номера стоят по 400 долларов за ночь.

Екатерина между тем окончила МГИМО, а потом работала в сфере связей с общественностью. В пресс-службе «Лукойла» от комментариев отказались.

Федуны — одни из первых миллиардеров, кто начали переводить свои состояния детям. В серьезных масштабах это происходит впервые с тех пор, как власть захватили большевики — и будет иметь большое значение, под чьим контролем окажутся ключевые отрасли национальной экономики.

Среди прочих следует упомянуть 54-летнего стального магната Алексея Мордашова, — в прошлом году он передал часть своих активов на сумму 1,7 миллиарда долларов сыновьям Кириллу и Никите. Кроме того 71-летний Владимир Евтушенков передал 5% акций ПАО АФК «Система» своему сыну Феликсу.