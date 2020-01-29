Из Уханя вылетел чартерный рейс с 240 гражданами США 29.01.2020, 8:07

ФОТО: AP/MARK SCHIEFELBEIN

Их доставят в калифорнийский аэропорт Онтарио на 2-недельный карантин.

Утром в среду, 29 января, из китайского города Ухань, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, вылетел самолет с 240 американцами на борту.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Правительство США заказало самолет для вывоза из Уханя американских дипломатов, работающих в генеральном консульстве, а также части граждан США, находившихся в городе.

Как сообщили в посольстве США в Китае, самолет совершит заправку на Аляске прежде чем отправиться в конечный пункт назначения — город Онтарио в штате Калифорния.

Отмечается, что во время заправки в Анкоридже (Аляска) пассажиров вновь проверят на наличие вируса. Городские больницы уже уведомлены и приведены в состояние готовности для лечения или изоляции людей, которые могут являться переносчиками коронавируса. Отмечается, что ни одному человеку с симптомами коронавируса не разрешат дальнейшее путешествие.

Пассажиры пройдут еще одну проверку в Калифорнии. Зона, в которой будет происходить высадка людей, отделена от пассажирских терминалов аэропорта.

Власти калифорнийского аэропорта Онтарио, в 56 км к востоку от Лос-Анджелеса, уже подготовили все для приема и проверки пассажиров.

Как заявил официальный представитель округа Сан-Бернардино Дэвид Уэрт, всех пассажиров чартерного рейса могут продержать в изолированных помещениях в течение до двух недель — если Центры по контролю и профилактике заболеваний сочтут эту меру необходимой.

«Мы готовимся к этому на всякий случай», — заявил Уэрт.

Как рассказал Уэрт, власти США более десяти лет назад определили международный аэропорт Онтарио в качестве аэродрома, на который будут направляться находящиеся за рубежом американцы в случае срочной эвакуации. Сотрудники аэропорта прошли соответствующее обучение и тренинги, однако репатриация из Китая станет первым в истории аэропорта случаем, когда он будет использован для приема эвакуированных людей.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По последним данным, от коронавируса в Китае умер 131 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 5496.

Кроме ряда стран Азии, смертельный вирус добрался до США, Германии, Канады и Чехии.

В Китае под карантином оказались более 50 миллионов человек, поскольку власти изолировали Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй.