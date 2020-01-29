Стало известно, когда Азаренко вернется на корт
- 29.01.2020, 8:09
Белорусская теннисистка пропустила январские турниры в Австралии.
Виктория Азаренко вернется на корт в марте, информирует Tennis.Life. Она пропустила январские турниры в Австралии, но в марте будет играть в Мексике на турнире в Монтеррее. Он стартует 2 марта. В апреле 2019-го на турнире в Монтеррее Азаренко дошла до финала, но не смогла его доиграть из-за травмы ноги. А 11 марта начнется турнир в Индиан-Уэллсе (США), в котором Виктория также планирует поучаствовать. На сегодняшний день она 50-я ракетка мира.
Как известно, Виктория Азаренко была вынуждена отказаться от участия в нескольких турнирах из-за рассмотрения в Лос-Анджелесе дела об опеке над ее сыном.
Victoria Azarenka due back on Tour for Monterrey and IW.— Tennis.Life (@tennislifenews) 28 જાન્યુઆરી, 2020
She spent much of January in the L.A. courts re custody of her son, which is why there was no trip Down Under.