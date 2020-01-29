Болотные огоньки 2 Игорь Яковенко

29.01.2020, 8:26

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Что нужно знать для сопротивления Путину.

Что мешает сопротивлению путинскому режиму, который – я не устаю это повторять – является самой большой угрозой человечеству с момента его возникновения?

Главная помеха сопротивлению путинскому режиму – это ложные маяки протеста, "болотные огоньки", которые позволяют путинизму засасывать протест в свою трясину.

С болотными огнями – их еще называют "бесовскими" и "блуждающими" - люди в древности связывали всякие неприятности: считалось, что это души утопленников мстят живым и стараются завести их в болото, чтобы живые разделили их судьбу…

Обстановка в российской оппозиции (протесте), да и в мире в целом, очень похожа на блуждания по бескрайнему болоту. Трудности перемещения и ориентации усиливаются еще и отсутствием надежной карты, а также "сумерками" оппозиционного российского сознания, и мирового общественного сознания. В этой программе я не собираюсь дать энциклопедию "болотных огоньков", назову лишь те ложные маяки, которые уводят протест в трясину вот прямо сейчас.

Болотные огоньки российского протеста

То, что устроил Путин со своей "конституционной реформой", карикатурной "рабочей группой" и не менее карикатурным "всенародным голосованием", а также нарастающим победобесием – это не банальное, ставшее уже привычным, политическое хулиганство Путина, а серьезный вызов тем в России, кто считает себя оппозицией и участниками антипутинского протеста.

Солидарен с позицией Михаила Ходорковского, которую процитирую:

"Мы имеем дело

с разрушением государства, как сбалансированной системы институтов,

с закреплением пожизненной власти нынешней шайки,

с уничтожением любых возможностей для граждан самим определять свое будущее внутри своей страны".

И далее МБХ предлагает план действий:

"Признать поправки нелегитимными, а формируемую практику узурпации всей власти в одних руках — незаконной. Для легитимации Кремлю надо:

согласие заксобраний регионов, желательно — убедительное всенародное голосование, которое он потом хочет закрепить символическим международным признанием со стороны мировых лидеров, цинично используя для этого 75 летие Победы. Мы должны и будем оказывать сопротивление этим планам на каждом этапе! И во-первых призываю избирателей обратиться к заксобраниям своих регионов с требованием не становиться соучастниками разрушения российской государственности, не соглашаться уродовать даже нынешний, несовершенный, Основной закон! Особенно важна позиция Мосгордумы за которую голосовали многие москвичи в рамках "умного голосования". Докажите, что вы хоть в чем-то отличаетесь от безумных единороссов! Следующий шаг — всенародное "нет" — пусть попробуют убедительно сфальсифицировать лживое "да". И наконец — призыв к международному сообществу не легитимировать узурпатора. Друзья, 3 месяца до праздника Победы, как теперь ясно, во многом определят наше общее будущее". Конец цитаты.

На мой взгляд, МБХ дал адекватную оценку происходящему и адекватный план противостояния. Еще один адекватный ответ прозвучал из партии "Яблоко", в которой готовят альтернативные поправки к Конституции РФ, привлекая для этого таких людей, как, в частности, Михаил Краснов и Тамара Морщакова. То есть, "яблочники" говорят: "Конституция РФ требует поправок, но Путин ее ухудшает своими поправками, а мы хотим показать как ее улучшить".

Проблема в том, что ни МБХ ни "Яблоко" не могут организовать главную компоненту сопротивления режиму – уличный протест.

Монополию на уличный протест имеет Алексей Навальный. Я несколько раз писал и говорил о том что тремя соавторами этой монополии являются сам Навальный, благодаря своему таланту оратора и организатора расследований, Путин, зачистивший политическое и медийное поле и "либеральная" тусовка, фонтмены и фронтвумены которой – Евгения Альбац, Сергей Пархоменко, Александр Морозов, Кирилл Рогов и другие своими усилиями и восторгами сделали из Навального кумира и создали большую группу его сторонников, поклонников и фанатов.

И вот сейчас в тот момент, когда Путин бросил этот вызов, Навальный скомандовал своей армии сторонников, поклонников и фанатов команду "отбой". Вот этот знаменитый твит Навального:

"Что касается разнообразных предлагаемых акций "в защиту Конституции". Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать. Не надо её защищать".

То есть, вам не нравится квартира, в которой вы живете, поэтому если к вам пришли чтобы ее отобрать, не надо сопротивляться. У вас "омерзительно" маленькая пенсия или зарплата, поэтому вы уж, пожалуйста, не мешайте грабителю ее у вас отнять. Про изъяны Конституции 1993 года писалось и говорилось много, в том числе и мною, когда я делал большой исследовательский проект "Конституционное обустройство России". Разница между Конституцией 1993 года и тем что сегодня творит с Конституцией Путин в том, что в Конституции 1993 года были изъяны, позволяющие проникнуть авторитаризму, а после путинских поправок там не будет никаких изъянов – это будет Конституция несменяемого самодержавного самодурства. Очевидно, что это – хуже. Навальный говорит: "Не надо протестовать, потому что та Конституция – омерзительна". А что надо? А надо "умно голосовать" на следующих выборах. Куда? – В Госдуму! А Госдума разве не омерзительна? Разве она после путинских поправок не станет еще более омерзительной?

Летом минувшего года во время протестов рядом с Навальным зажглась еще одна звезда "второй величины" - Михаил Светов, Либертарианская партия. Светов блистал на митингах, после этого совершил блистательный тур по России, собирал большие залы на свои выступления. И вот после путинского конституционного шабаша Либертарианская партия подает заявку на митинг протеста против путинского конституционного произвола. Заявку согласовывают, но тут либертарианцы, видимо, прочитали твит Навального про то, что "Конституция омерзительна" и ее не надо защищать. И либертарианцы отозвали заявку…

Главная идея Либертарианской партии – свобода и независимость. Ее символ – гордая свободная птица.

А на деле гордые, свободные и независимые либертарианцы повели себя как ручные попугайчики, способные лишь повторять чужие слова и менять позицию в зависимости от позиции взрослого дяди. Так что звезда либертарианцев тоже оказалась болотным огоньком.

Болотные огоньки цивилизации Запада

Природа "болотных огоньков" цивилизации Запада несколько отличается от их российских собратьев. В России они стали порождением путинизма, зачистки и деградации политического и медийного полей. На Западе – результатом очередной смены глобальной политической, культурной и интеллектуальной парадигм. Предыдущая была в 1968 году, когда студенты написали на стенах Сорбонны цитату из Ницше: "Бог умер".

Она означала исчезновение веры в предыдущие устои человеческого существования, придающие этому существованию смысл и план. Вот сейчас в мире "умер бог" послевоенного устройства, основанный с одной стороны на институтах международного права в лице ООН, его Совбеза а с другой стороны на двухполярности мира, в которой одна сторона - США была шерифом, наводившим порядок в одной части планеты, а СССР был вертухаем, присматривавшим за порядком в социалистическом лагере. Ни того ни другого больше нет.

Мир стал более хаотичным, каждая страна варится в собственном автономном бульоне.

И это порождает "болотные огоньки", каждый из которых имеет свою внутреннюю логику, поскольку исходит из приоритета своих национальных интересов. Таким болотным огнем для всей планеты стал Дональд Трамп, порождение глубинных процессов внутренней политики США, Макрон, родившийся в недрах французской политики.

В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации на основании того, что в РФ не выполняются решения Европейского суда по правам человека, а кроме того выборы в Госдуму в 2016 году прошли на оккупированной территории. В 2018 году Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ – 1585, далеко опережая по этому показателю "серебряного призера" и еще одного "больного человека" "Большой Европы" - Турцию, у которой 1237 неисполненных решений ЕСПЧ.

С учетом того, что в ближайшее время решения ЕСПЧ станут для путинской России некими факультативными пожеланиями, наличие в ПАСЕ российской делегации превратится в глумление над этим органом. Поэтому каждому члену ПАСЕ, который поддержит это членство можно присваивать почетное звание "болотный огонек Европы".

Но самый главный смотр "болотных огней" цивилизации Запада состоится 9 мая на Красной площади. Каждый из тех, кто приедет, наверняка сможет объяснить своему народу, что он действовал в своих интересах. Если приедет Макрон, он, возможно, станет снова бредить про "Европу от Лиссабона до Владивостока". Нетаньягу объяснит, что он таким образом защищается от путинской агрессии. Кто там еще будет стоять рядом с Путиным, я не знаю, но все они станут соучастниками путинского победобесия, безумного шабаша, не имеющего никакого отношения к великой Победе над фашизмом и служащего исключительно дальнейшей милитаризации сознания россиян и увеличению той и без того чрезмерной угрозы, которую Россия несет человечеству.

Болотные огни возникают в результате гниения растений и остатков животных на дне болота, в результате чего образуется метан, который выйдя на поверхность самовоспламеняется. И, хотя люди называют болотные огоньки "бесовскими", каждый из них считает себя вполне добропорядочным природным явлением и живет в мире с собой и своей совестью. Все так. Неправильно осуждать эти явления и этих людей. Но еще более неправильно и смертельно опасно следовать за ними, считая их источниками света. Просто потому, что каждый из них ведет в трясину.

Игорь Яковенко, blogspot.com