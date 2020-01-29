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Гомельская учительница избила ученика, ему наложили швы

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  • 29.01.2020, 8:37
  • 8,436
Гомельская учительница избила ученика, ему наложили швы
фото с сайта need4study.com

Инцидент произошел в гимназии № 71.

В Гомеле учительница одной из школ избила ученика, в результате чего тот попал в больницу. Об этом сообщают «Сильные новости».

Инцидент произошел в гимназии № 71. В письме, написанном в редакцию «Сильных новостей», сообщается, что классная руководительница одного из третьих классов избила ребенка, которому в итоге в больнице накладывали швы. Отмечается, что учительница била детей и раньше, например, ударила одного из учеников настенными часами, но жалобы родителей результатов не дали.

Директор гимназии подтвердила изданию инцидент. По ее словам, в деле разбирается Следственный комитет. Директор отметила, что учительница имеет большой педагогический стаж, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на нее не поступало.

Напомним, что это не первый громкий конфликтный случай, который произошел в школах Гомеля. Например, 13 сентября 2019 года из гомельской школы № 15 уволили учительницу начальных классов, которая во время урока русского языка угрожала школьнику, что ударит его партой, оскорбляла его и грязно ругалась.Через 5 дней ее восстановили на работе после личного вмешательства Лукашенко.


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