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Россиянам показали фантастический дворец чиновника из администрации Путина

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  • 29.01.2020, 8:42
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Россиянам показали фантастический дворец чиновника из администрации Путина
Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

Постройка возведена незаконно.

В российском информационном пространстве стали доступны данные о роскошном имуществе одного из приближенных к Путину государственных чиновников. Речь идет о заме главы администрации российского президента Сергее Кириенко. Как отмечают российские СМИ, Кириенко отвечает за всю внутреннюю политику в России, в том числе за принятие поправок в Конституцию.

Фото недвижимости в престижном районе под Москвой опубликовали журналисты сайта «Проект», сообщает sprotyv.info.

На территории есть жилой дом площадью 700 кв. м., а также спорткомплекс и дом охраны — всего 1500 тыс. кв. метров. Аналогичные участки сейчас стоят от 900 миллионов до 1,7 миллиарда рублей. Информацию корреспонденты взяли из открытого источника — госреестра.

Журналисты также пишут о нарушениях со стороны высокопоставленного чиновника.

Замглавы АП Путина арендует там же лесной участок площадью 5 тыс. кв. метров, и возможно, что делает он это с нарушениями. Управление земельного надзора Росреестра в сентябре прошлого года обследовало участок и обнаружило нарушение по статье ст. 7.1 КоАП РФ — «Самовольное занятие земельного участка» (отчет о проверке был опубликован на сайте Росреестра). Кроме того, на землях лесного фонда запрещено капитальное строительство, но Кириенко возвел там две небольшие постройки, которые не похожи на временные, разрешенные по закону.


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