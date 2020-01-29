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Алесь Круткин: Милиционеры улыбались, увидев лозунг «Колхозной диктатуре - баста»

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  • 29.01.2020, 8:55
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Алесь Круткин: Милиционеры улыбались, увидев лозунг «Колхозной диктатуре - баста»
ФОТО: «НАША НІВА»

Рядовые силовики солидарны с таким отношением к правителю.

Власти Беларуси не рассекретили содержание дорожных карт углубленной интеграции с Россией, не отказались от этого углубления, зато продолжают судить граждан, вышедших на акции в защиту независимости. Гражданских активистов судили в Минске, Шклове и Витебске, сообщает «Белсат».

Накануне в Витебске задержали активистов «Европейской Беларуси» Алеся Круткина и Наталью Спиридонову за то, что те наклеили на здание Витебской областной прокуратуры наклейку. Круткина обвиняют в «мелком хулиганстве». До суда он пробудет в изоляторе временного содержания. Однако сейчас активиста этапировали в Полоцк, чтобы судить за участие в минских акциях в защиту независимости.

«Если читать протокол, то получается, что лозунг «Колхозной диктатуре - баста» с изображением Лукашенко, Колей и дынями, якобы оскорбляет чувства общества. Но это не оскорбляет чувств общества, наше общество, наоборот, солидарно. Те же самые милиционеры, когда видели эти наклейки, ничего не говорили, но улыбались и посмеивались », - рассказал Алесь Круткин, активист« Европейской Беларуси».


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