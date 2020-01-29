Под Минском госпитализировали дальнобойщика с коронавирусом? 29 29.01.2020, 9:04

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Водитель якобы недавно вернулся из Китая.

В поселке Привольном под Минском госпитализировали дальнобойщика одной из крупных логистических компаний с подозрением на коронавирус.

Как рассказали телеграм-каналу Nexta источники, водитель недавно вернулся из Китая. У него резко поднялась температура - коллеги вызвали скорую. Прибывшие на место медики в полном костюме биологической защиты уложили мужчину в специальный изоляционный мешок прямо в офисе компании и доставили в больницу. Сейчас устанавливается, может ли причиной заболевания быть китайский коронавирус.