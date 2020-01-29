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Евросоюз и ООН прокомментировали мирный план Трампа по Палестине

  • 29.01.2020, 8:59
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Евросоюз и ООН прокомментировали мирный план Трампа по Палестине
Фото: AP/Alex Brandon

Президенту США предложили ответить на некоторые вопросы по «сделке века».

Мир сдержанно отреагировал на идею Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Дипломаты проверяют, согласуется ли план президента США с прежними международными договоренностями, сообщает dw.com.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил о необходимости прояснить ряд вопросов в связи с планом президента США Дональда Трампа по созданию полноценного палестинского государства. "Это, в частности, вопросы о вовлеченности конфликтующих сторон в процесс переговоров и о том, как это предложение соотносится с признанными международными рамками и правовыми основаниями", - говорится в заявлении Маса, опубликованном в ночь на среду, 29 января, на сайте МИД ФРГ.

Евросоюз тоже намерен "проверить и оценить" предложение Трампа, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что разрешение палестино-израильского конфликта возможно только в рамках концепции двух государств с учетом "легитимных требований палестинцев и израильтян", а также всех "важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов".

ООН выступает за Израиль и Палестину в границах 1967 года

В ООН также сдержанно отреагировали на идею президента США. Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отметил, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН. Согласно им, создание двух государств - израильского и палестинского - должно быть осуществлено "на основании границ 1967 года".

В свою очередь, замглавы МИД России Михаил Богданов указал на то, что неясно, является ли план Трампа "приемлемым для обеих сторон". А в турецком МИД назвали идею американского президента "планом аннексии" и "захвата палестинских территорий".

План Трампа по Палестине

28 января Дональд Трамп озвучил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он выступил за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В то же время президент США заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля. Предположительно, речь может идти о соглашении о совместном праве пользования территориями в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, назвал это предложение "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе. Однако глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас и руководитель политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания решительно отвергли план Трампа.


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