Что подорожает после провала Лукашенко по нефти? 23 29.01.2020, 9:16

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Лев Марголин

Прогноз экономиста.

Глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько после доклада Лукашенко заявил, что компенсировать нефтяные потери бюджет будет за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими (!) лицами.

Главный таможенник добавил, что этот опыт уже был «успешно» применен в 2019 году: «Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год», — отметил он.

Что это означает для белорусских граждан? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Как можно компенсировать нефтяные потери за счет НДС? Означает ли это, что налог может быть повышен и к чему это может привести в нынешней экономической ситуации?

- Это, собственно говоря, любимая игрушка Лукашенко, которая называется «ассиметричный ответ». То есть: Россия бьет по нему, он будет бить по собственным гражданам.

Думаю, что глава Таможенного комитета имел в виду НДС ввозной — скорее всего, речь идет о том, что будет уменьшено количество льготных позиций, по которым НДС не платился или платился в уменьшенном размере. Будут, видимо, расширены или увеличены акцизы на товары, которые ввозятся в страну. И тем самым это каким-то образом даст возможность снизить потери бюджета от налогового маневра. Речь идет просто о том, чтобы каким-то образом компенсировать выпадающие доходы бюджета.

- Что в этой ситуации означает интерес властей к ставке на акцизы и ввозные таможенные пошлины, уплачиваемые физическими лицами?

- Что касается акцизов, то они, скорее всего, будут повышаться. Потому что подакцизные товары — это прежде всего предметы роскоши и алкогольные напитки. Вот их ассортимент и будут расширять, добавляя туда то, что раньше не облагалось акцизами.

Акцизы — это, как правило, либо то, что «вредит здоровью», либо то, что предназначено для среднего класса, для относительно богатых людей. То есть, это способ обложить дополнительным побором тех, кто потребляет товары люкс-класса.

Поэтому тут возможны два варианта: могут быть увеличены ставки акцизов и может быть расширен ассортимент товаров, которые облагаются акцизным налогом.

А что касается ввозного НДС, то я не думаю, что тут будет повышаться ставка. Потому что это коснется тогда очень многих вещей, многих предметов потребления. Думаю, что здесь, скорее всего, будут идти путем сокращения льготных позиций, по которым ввозной НДС либо не платился вообще, либо платился по сниженным ставкам.

- Какими методами власти еще могут компенсировать свои потери от налогового маневра РФ — учитывая опыт прошлых лет по латанию «бюджетных дыр»? Могут ли снова возникнуть идеи о 100-долларовой пошлине за выезд за границу?

- Я думаю, что пока это маловероятно — ввести 100-долларовый налог на выезд за границу — потому что это может вызвать социальный взрыв.

Прогнозируя меры по наполнению бюджета, я бы не стал ориентироваться на прошлое, потому что все то, что у нас в прошлом было, за исключением явно ошибочных вещей, оно и так существует сегодня.

Думаю, что, скорее всего, будут придумываться какие-то новые шаги, которые позволят каким-то образом компенсировать выпадающие доходы от налогового маневра. Я думаю, что у нас во власти сидят люди «креативные» в таких вопросах. Во-первых, будет повышаться цена на бензин для розничных покупателей. Не исключено, что это уже будет не 1 копейка в неделю, а 2 или 3 копейки в неделю. И будут придумываться какие-то новые вещи, которые нам сегодня даже сложно себе представить.

- Во сколько вы оцениваете возможные потери белорусского бюджета в 2020 году от нефтегазовых проблем с Россией?

- Тут вопрос не оценки, тут вопрос математического расчета. И насколько я знаю, люди, которые этим занимаются, уже давно посчитали сколько мы потеряли в 2019 году, сколько мы потеряем в 2020 году, сколько мы потеряем до 2024 года, когда это будет видно в полном объеме.

Ну а что касается компенсаций: здесь нельзя ставить вопрос так: компенсировать все 100% именно за счет каких-то повышений или расширения налоговых платежей.

Возможно, будут какие-то другие попытки. Лукашенко периодически проводит «накачку» своих внешнеполитических, дипломатических миссий, чтобы для них расширение экспорта было задачей №1, о которой они должны думать и днем, и ночью.

Атака будет идти по всем фронтам. Но все это очень малопродуктивно, потому все, что можно было сделать — уже сделано. И сейчас можно где-то что-то наскрести, но каких-то радикальных увеличений поступлений валюты в бюджет вряд ли можно ожидать.

- Вы сказали, что цены на автомобильное топливо могут начать поднимать быстрее. Что может еще подорожать в Беларуси, кроме бензина?

- Во-первых, если будут дорожать горюче-смазочные материалы, то это отразится и на стоимости всех остальных товаров. Потому что нет ни одного товара — ни импортного, ни отечественного — в состав себестоимости которых не входит транспортная составляющая. Поэтому это уже гарантирует повышение цен.

Что касается остальных товаров, кроме этой составляющей, тут сказать трудно. Дело в том, что у нас очень мало осталось товаров с регулируемыми ценами.

Нас может в первую очередь ожидать быстрое увеличение цен на услуги — то, что как раз регулируется государством. Может быть увеличение внутренних акцизов. Не только на импорт, а и на внутрипроизводимые товары — например, на тот же самый алкоголь и табак.

- Какими еще последствиями для экономики Беларуси может обернуться нефтегазовая война?

- Есть одно большое последствие, к которому это все ведет. Это стагнация белорусской экономики. Самое страшное, что может случиться — если от стагнации экономика перейдет к сужению. То есть, вместо роста будет падение производства. А это тоже не исключено.

Мировой опыт показывает, что и стагнация, и сужение экономики могут длиться годами. Это показывает опыт многих латиноамериканских стран, в частности, той же Венесуэлы, и африканских стран. Самое главное, когда не получается удержать экономику — она потихонечку начинает падать.