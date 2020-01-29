Кремлевский автопереворот 2 Сергей Гуриев, Project Syndicate

29.01.2020, 9:51

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В чем смысл путинских поправок в конституцию РФ?

Владимир Путин, судя по всему, настроен оставаться правителем России и после 2024 года — и это ни для кого не сюрприз. В своем Послании к Федеральному собранию он представил дорожную карту кардинальной перестройки политических институтов России, которая предполагает внесение серьезных изменений в Конституцию. Все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым немедленно ушло в отставку.

Предложения Путина туманны и внутренне противоречивы. Но они дают нам ценную информацию о его планах на период после 2024 года, когда у него заканчивается второй подряд срок на посту президента (после которого он должен уйти в отставку). Прежде всего, Путин обещает передать некоторые полномочия от президента Госдуме, а также существенные (хотя точно не определенные) полномочия возглавляемому Путиным Госсовету (который сейчас вообще не упоминается в Конституции) и Совету Безопасности (который упоминается в Конституции, но не описан там подробно).

Его предложения также включают устранение ключевых конституционных сдержек и противовесов: фактическая ликвидация независимости Конституционного и Верховного судов, утрата автономии местного самоуправления, приоритет российского законодательства над международными обязательствами. В российской Конституции ясно сказано, что эти фундаментальные принципы политической системы России (описанные в первых двух главах Конституции) могут быть изменены лишь Конституционным собранием. Но Путин заявил, что не собирается его созывать. И в этом смысле в его речи описан открытый и прозрачный план государственного переворота, или, если точнее, того, что политологи называют автопереворотом (autogolpe) — когда-то это был излюбленный инструмент латиноамериканских «каудильо».

Впрочем, интересно, что этот переворот — это событие, которого нет. Предложенная радикальная перестройка политических институтов не предполагает никаких изменений в политическом режиме России. Политический режим по определению является набором правил (формальных или неформальных), которые устанавливают практику выбора политических руководителей и принятия ключевых политических решений. До переворота Путин контролировал и то, и другое. После переворота ничего не изменится, он собирается продолжать принимать все эти решения. Как выразился председатель Госдумы Вячеслав Володин еще в 2014 году, когда он был заместителем главы путинской администрации: «Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России».

Конечно, Россия переживет любого смертного. Володин говорил не о России, а о политическом режиме, который Путин создал по своему образу и подобию. Этот режим тоже рано или поздно изменится, но, вероятно, лишь после того, как Путин уйдет из власти.

Вопрос, собирается ли Путин перестать руководить страной, давно не воспринимается всерьез. Некоторые, наверное, думали (или надеялись), что он предпочтет уйти на пенсию в 2024 году. Если бы это было так, тогда он начал бы готовить для этого почву, вводя новые сдержки и противовесы — с целью защитить собственную безопасность и благополучие после ухода с должности.

Объявив о планах демонтировать систему сдержек и противовесов, Путин ясно показал, что намерен и дальше держаться за власть, хотя пока еще непонятно, как именно он структурирует систему. Российские элиты, конечно, начали обсуждать дальнейшие варианты для Путина сразу, как только в 2018 году начался его нынешний срок. Например, он мог создать новый союз с Беларусью, что позволило бы ему перезапустить отсчет президентских сроков.

Но Путин решил скорее последовать примеру президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ушедшего с поста президента, но сохранившего за собой ключевые полномочия. Назарбаев усилил Совет безопасности Казахстана и стал его председателем. Он также был официально объявлен «Лидером нации», обладающим правом вето на любые важные назначения.

Путин тоже, судя по всему, закладывает фундамент для выбора лояльного преемника. Среди его предложений — ужесточение требований к кандидатам в президенты. Сегодня они должны прожить в России десять лет; Путин хочет увеличить этот срок до 25 лет. Кроме того, он хочет исключить всех, у кого когда-либо было иностранное гражданство или вид на жительство. Кто бы ни был тот человек, против которого Путин хочет ввести данное правило (возможно, это Михаил Ходорковский, покинувший Россию в 2013 году), он явно создает слишком большую угрозу для предпочитаемого Путиным преемника.

Предложение ликвидировать главенство международного права, соглашений и решений международных органов в России, по всей видимости, преследует те же цели. Европейский суд по правам человека регулярно отменяет уголовные приговоры, которые выносят контролируемые Путиным суды в отношении другого популярного оппозиционного лидера — Алексея Навального.

С целью предотвратить сопротивление своей силовой игре Путин объявил о повышении социальных расходов примерно на 0,5% ВВП. Он также заменил крайне непопулярного Медведева на весьма компетентного, но не очень известного технократа, Михаила Мишустина, который ранее отвечал за налоговое ведомство.

Как и у других путинских «неполитических» премьер-министров — Михаила Фрадкова (в 2004—2007 годах) и Виктора Зубкова (в 2007—2008), — у Мишустинa нет репутации политика, который мог бы бросить Путину вызов. Мишустин пользуется уважением за то, что повысил качество работы налоговой системы и провел ее цифровизацию. С другой стороны, ему удалось резко увеличить сборы налогов — а это вряд ли может повысить его популярность.

Путин, похоже, обо всем подумал. Но тот факт, что он счел необходимым зайти так далеко для защиты себя и своего потенциального преемника, показывает, насколько неустойчиво его положение. В начале января его электоральный рейтинг составил всего лишь 45%. У его преемника в 2024 году, скорее всего, поддержка избирателей будет существенно ниже.

План путинского autogolpe не в том, что российский режим собирается меняться. Он не собирается — и это отлично понимают финансовые рынки, которые никак не отреагировали на его речь. Смысл путинских поправок в другом: Путин знает, что его режим оказался на неверной стороне истории, — и он изо всех сил будет его там удерживать.

Сергей Гуриев, Project Syndicate (перевод — vedomosti.ru)