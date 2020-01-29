«Письма счастья» за техосмотр становятся реальностью? 12 29.01.2020, 9:59

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Как в Беларуси работают камеры скорости.

В декабре прошлого года с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. Эта новость стала полной неожиданностью для всех. В УГАИ МВД сразу же успокоили: мол, мера временная, а сейчас проводится проверка дорожных знаков. Чуть позже в ведомстве пояснили, что данные технические устройства в ближайшее время вернут на дороги Беларуси, однако места их установки будут определять по другим критериям. Крохи информации, мелькавшие в интернете в последние недели, еще больше погружали водителей в неопределенность. Тем не менее ГАИ не спешит вносить ясность, даже СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», собственник систем фотофиксации, пребывает в полном неведении, пишет av.by.

Ожидая, когда мобильные камеры скорости вновь заработают в штатном режиме, журналисты решили пообщаться с компанией, которая занимается установкой, техническим сопровождением оборудования и контролем за его функционированием.

Беларуси достаточно 540 камер

— Единая система фотофиксации нарушений скоростного режима (далее Единая Система) введена в эксплуатацию в июле 2012 года, — рассказывает пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Александр Хилькевич. — На тот момент подобный проект был успешно реализован во Франции, в результате чего количество погибших людей в ДТП сократилось там в три раза. Если до введения Единой Системы в Беларуси на дорогах погибало порядка 1 200 человек в год, то согласно статистике МВД за 2019-ый их численность снизилась до 504. Конечно, здесь не только заслуга камер, отслеживающих скорость ТС, но и следствие общей организации дорожного движения (разметка, развязки, скоростные режимы, умные светофоры и др.), культуры вождения в целом.

Камеры — это один из инструментов по контролю за соблюдением ПДД и снижению количества нарушителей. На данный момент за скоростью на дорогах Беларуси следят 540 датчиков контроля скорости (из них 483 ДКС — стационарные, 57 — мобильные). Локация их размещения продиктована аварийностью — как правило, камеры устанавливаются на опасных участках дорог, где наблюдался всплеск ДТП и регистрировались скоростезависимые ДТП.

В числе первых камер на территории Беларуси были французские ДКС, Mesta 2200 и Mesta 2000, которые сегодня вытесняются более современными моделями. Среди них немецкие MultiRadar SD580 (Robot) и PoliScan M1HP (Vitronic), китайский EHL-RSVS-700, а также российский КОРДОН.

— Перед установкой все датчики контроля скорости тестируются в течение года, а иногда даже дольше в пилотных зонах, — говорит Виталий Лисовский, начальник отдела технического обслуживания и ремонта оборудования. — Проверяется их работоспособность в разных погодных условиях, после чего оборудование проходит сертификацию в БелГИМ (Белорусском государственном институте метрологии), получает допуск и начинает работать в штатном режиме. Больше всего на наших дорогах немецких радаров MultiRadar SD580 (Robot).

Лазер или радар?

Наверное, самый очевидный вопрос следующий: каким образом камеры «узнают», на каком автомобиле превышена скорость?

— Сегодня основные методы измерения скорости — радарный и лазерный, — разъясняет специалист. — В первом случае излучается электромагнитный сигнал, который отражается от поверхности металлических объектов. Отраженная волна снова принимается радаром. Тут действует формула Доплера: «частота сигнала, отраженного от движущегося объекта, отличается от частоты излучаемого сигнала на величину, пропорциональную скорости перемещения объекта». По разнице частот радар определяет величину скорости объекта. Во втором случае принцип тот же, только вместо электромагнитной волны излучается пучок света. А зная скорость света, вычисляется расстояние до объекта за единицу времени и постулируется его скорость.

На данный момент функционирует около 150-160 лазерных камер (PoliScan M1HP), остальные — радарные, или доплеровские. Прежде чем выехать в город и увидеть, где и как работают эти датчики контроля скорости, замечаем одиноко стоящий на территории трехногий лазерный аппарат.

Он бездействует с конца декабря, когда все мобильные камеры убрали с дорог Беларуси. Ситуация для людей невеселая. Работники вальяжно слоняются по участку, пытаясь дознаться, что будет дальше. Один из техников-водителей, который занимается установкой этих устройств, рассказал, что фактически лишился работы.

— Это, наверное, мой последний рабочий день, — с грустью в голосе говорит молодой мужчина, приглашая нас в автомобиль. — Еще в конце декабря кто-то ушел в отпуск за свой счет, кто-то трудился неполный день, а сейчас — неопределенность. Когда эти камеры вернут на дороги и вернут ли вообще? Просто ходить на работу и ждать не имеет большого смысла. В связи с отсутствием ежедневных выездов люди находятся в отпуске за свой счет — и таких 105 человек по всей Беларуси.

На этой минорной ноте водитель соглашается показать пару мест, где располагаются камеры. Садимся в машину и выезжаем из города на трассу Р28. Там размещен лазерный прибор PoliScan M1HP (Vitronic). Скорость здесь ограничена до 60 км/ч для всех транспортных средств.

На 11 км этой же трассы, на въезде в город, функционирует радарный скоростемер Mesta французского производства. На данном участке дороги пересмотрели скоростные ограничения и повысили их с 70 до 100 км/ч.

Хотя техник-водитель считает, что зря. Возможно, в ГАИ поспешили: это опасный участок с высокой интенсивностью движения и немалым количеством пешеходов, кругом жилая застройка.

«Увидеть» лицо водителя технически возможно

Стационарный прибор устанавливается на высоте от 1,5 до 8 метров, а мобильный — до 1,5 метра (он меняет место своей дислокации еженедельно по решению территориальных подразделений ГАИ). Какой из приборов (радар или лазер) и где размещать, зависит от многих условий, включая конфигурацию дорожного участка.

— Например, радар не рекомендуется устанавливать в местах, где много железных конструкций вокруг и его показания могут искажаться. В городе лучше ставить лазерный скоростемер, который способен зафиксировать нарушения одновременно четырех движущихся автомобилей, тогда как радар не определит, чья скорость превышена. И таких нюансов множество. И радар, и лазер измеряют скорость как во встречном, так и в попутном направлении. Скоростемер в состоянии одновременно фиксировать до 32 целей. Возьмем для наглядности лазерный прибор. Его дальность измерения скорости составляет от 30 до 140 метров. Разрешающая способность «видения» — от 4 до 20 мегапикселей (в зависимости от модели).

Бывают случаи, когда машина продается по ксерокопии паспорта и новый владелец не переоформляет автомобиль на себя, в результате чего штрафы приходят на имя прежнего хозяина. Доступно ли камере распознавать лицо водителя в темное время суток? Когда их устанавливали, говорили, что такое технически возможно.

— Да, это действительно так. На расстоянии до 100 метров со вспышкой лицо сидящего за рулем можно увидеть даже ночью. Но такой задачи перед нами сейчас не стоит, да и моральные аспекты тоже сыграли в этом свою роль. На самом деле все гораздо проще. В Германии законодательство определяет, что при доказательстве факта нарушения необходимо зафиксировать лицо водителя, и это требование реализуется технически. В белорусских реалиях его нет, хотя, повторюсь, это возможно. Сегодня важен только регистрационный знак, по которому идентифицируется транспортное средство и, соответственно, нарушитель.

Стоимость камеры — от 30 тысяч евро

Стоимость камеры начинается от 30 тысяч евро. Ее установка оценивается примерно в такую же сумму: нужно разработать проект дорожного объекта, где будет размещаться стационарный датчик скорости. В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» есть технический отдел, который постоянно мониторит состояние всех камер и занимается обслуживанием ДКС.

— В каждом областном центре имеется свой экипаж, работающий круглосуточно. Здесь следят за исправностью электроники, — рассказывает технический специалист. — Зимой необходимо банально протереть стеклышко камеры. Раз в год каждый датчик измерения скорости проходит проверку в БелГИМ. Даже если персонал пропустил ее, система автоматически блокирует информацию. Присутствует также так называемая защита от дурака: если датчик неправильно настроен или выставлен не под тем углом, он не будет фотографировать: автоматика блокирует фиксацию по причине невыполнения требований к настройке ДКС.

У каждой модели есть свой регламент обслуживания. Например, у мобильных — раз в месяц. Если что-то ломается, то затраты на ремонт могут достигать до половины стоимости нового датчика. Лазер оценивается в 11 тысяч евро, учитывая, что нужно съездить за ним в Германию, растаможить, установить и настроить. Около 150 человек сегодня занимается эксплуатацией ДКС, в том числе их содержанием.

Случаи вандализма камер имели место. «Кражи ни разу не было, разве что изредка хулиганят. Был прецедент в Могилевской области, когда двое парней выдернули тросом стационарный аппарат и сожгли его. Виновных нашли быстро по горячим следам. Они получили реальные сроки, а не только возмещение убытков после расчетов страховой», — комментируют в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

«Письма счастья» завтрашнего дня

Прежде чем «письма счастья» найдут своих адресатов, каждый факт нарушения проверяют операторы и сотрудники ГАИ. Вот как выглядит «механика» этого процесса изнутри. В Центре фиксации правонарушений работа кипит ежедневно. После того как камера измерила скорость и выявила неправомерный характер действий, данная информация по каналам связи поступает именно сюда.

На большом экране в зале с операторами изображена карта со всеми датчиками измерения скорости на территории Беларуси. Анализ каждого нарушения проходит в два этапа. Сначала снимки попадают на монитор одного из операторов. Его задача — сверить, правильно ли система распознала номера.

Бывает, что фотография имеет плохое качество, но регистрационный знак виден. Тогда его вносят вручную. Или, например, камера настроена на ограничение скорости до 90 км/ч для легковых автомобилей и до 70 км/ч — для грузовых. Иногда она принимает микроавтобус за грузовик и оценивает его по второму параметру, фиксируя превышение скорости. Однако в центре эту информацию перепроверяют и, как следствие, постановление при столкновении с подобным случаем не формируется. Попадается и просто «брак». Скажем, когда номера невозможно распознать. Такие фотографии отсеиваются.

Одно дело, когда камера некорректно запечатлела нарушение, другое — когда водитель идет на разного рода уловки, чтобы скрыть номера.

— Цифры закрашивают, в обозначение «0» вкручивают болт, рассчитывая, что датчик прочитает его как «8». Это единичные примеры. Даже если оборудование неточно считает номер, оператор во время проверки увидит ошибку. В таких случаях могут привлечь водителя не только за превышение скорости, но и за умышленное сокрытие номеров (штраф от 10 до 20 б. в.).

Экстренное торможение перед камерой не спасает от ответственности. Это миф. Если в зоне контроля датчика появляется автомобиль, движущийся с превышением скорости, его фиксация происходит моментально. По транзитным номерам постановление тоже выносится и отправляется собственнику ТС.

После обработки первым оператором информация попадает ко второму. Тот должен подтвердить данные или перенаправить снимки на повторное изучение. Реализуется так называемый двухуровневый принцип контроля.

— Кстати, наши сотрудники точно так же платят штрафы, если превышают скорость. Система налажена таким образом, чтобы зафиксированное нарушение умышленно не попало в «брак».

Некорректно отображенная информация поступает в архив, а по остальным доказанным случаям формируются постановления. Этим занимаются сотрудники ГАИ. Инспекторы сверяют данные, полученные от операторов Центра фиксации правонарушений, со сведениями из базы МВД и отправляют постановления в базу административных нарушений.

Затем они уходят на печать, а специальная машина (бесконвертер) упаковывает постановления. На лицевой стороне есть штрихкод, который считывается сканером и тем самым заносится в реестр. Данные из него должны совпасть с информацией о постановлениях из базы.

Последний штрих — постановления передают «Белпочте», которая рассылает «письма счастья» по адресатам.

Только 20% иностранцев оплачивают штрафы за скорость

Весь процесс от фиксации нарушения до формирования постановления в среднем занимает до одного месяца.

— Если в 2012 году на каждый датчик приходилось более 100 фиксаций в сутки, то сегодня — до 10 (в зависимости от интенсивности движения на дорогах). Летом чуть больше, а в праздничные дни к нам едут россияне, которые любят полихачить. Из рекордсменов вспоминается BMW на российских номерах, который передвигался со скоростью 238 км/ч.

Алгоритм взаимодействия с нерезидентами иной: фиксация, обработка информации о нарушениях, допущенных на машинах с российскими номерами и номерами других стран, которая попадет в базу. Впоследствии эти автомобили будут остановлены на пунктах контроля и оплаты (ПКО). На данный момент функционируют 4 стационарных ПКО, 1 мобильный (на базе микроавтобуса), а также 100 экипажей ДПС ГАИ задействованы в проекте «Мобильный инспектор».

— В местах ПКО камера сканирует весь поток, и если нарушитель-нерезидент Беларуси оказывается в ее поле зрения, то сотрудник получает информацию на планшет, после чего тормозит водителя. Объехать пункты контроля возможно в теории, но на практике это экономически нецелесообразно или невозможно. Если около 95-97% жителей Беларуси оплачивают штрафы, то нерезидентов привлекается к ответственности всего лишь до 20%. Причина — недостаточное количество имеющихся элементов контроля. В зонах пограничного контроля заниматься административными правонарушениями нерезидентов не хотят: это усложнит процедуру прохождения границы.

Социальный смысл

— Все поступления от штрафов идут в казначейство Министерства финансов. Часть денежных средств возвращается на содержание организации. По сути, мы управляем скоростью за счет нарушителей. Представьте ситуацию: на участке не установлена камера скорости. Сколько процентов водителей законопослушны, а сколько — нет? В тестовом режиме мы определили, что от 30 до 50% едут с превышением скорости, то есть каждый второй. С камерой этот процент снижается до 2-5. В этом и заключается эффективность работы датчиков измерения скорости. В 30% ДТП его причиной является превышение скорости, при этом во всех авариях скорость оказывает существенное влияние на тяжесть последствий ДТП. Только вообразите: при столкновении на скорости 80 км/ч воздействие на человека соизмеримо с падением с высоты 9-го этажа.

Информационной таблички, предупреждающей об установке камеры, не было только на начальном этапе. С 2014 года каждый датчик сопровождается информационным щитом, несмотря на то, что это не определено ПДД.

— Это наша личная инициатива. С одной стороны, если необходимо, чтобы на конкретном участке водители снижали скорость, то щит имеет смысл. Для выявления реального количества нарушителей необходима скрытая камера. В Польше, допустим, мобильные ДКС преследуют точечный и внезапный контроль. Получив хотя бы единожды «письмо счастья», в другой раз водитель задумается и скорректирует свой режим движения. В этом плане это очень эффективный метод воздействия и управления скоростью. По факту некоторые сидящие за рулем видят предупреждающий знак, снижают скорость, проезжают камеру и сразу давят газ в пол. То есть едут от камеры до камеры. Это результат обозначения каждого ДКС информационным щитом и отсутствия скрытого контроля.

Перспективы развития, контроль техосмотра

В компании уже говорили, что имеется техническая возможность настроить камеры на отслеживание оплаты техосмотра. Речь шла о нынешнем оборудовании, установленном на дорожных магистралях Беларуси.

— На данный момент 136 наших ДКС сканируют весь поток в режиме 24/7, но любой датчик реально наладить под новый функционал. Таким образом, получая данные о всех транспортных средствах, мы можем сверять их с базой УП «Белтехосмотр». Точно так же владелец рискует получить «письмо счастья» за непройденный техосмотр. Как видите, этот механизм реализуем с технической точки зрения уже сегодня.

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» расширили имеющийся функционал Единой Системы до мониторинга автомобильного потока, который используется подразделениями криминальной милиции. В перспективе возможна фиксация нарушений проезда по полосе для маршрутных транспортных средств, превышения средней скорости на участке автодороги, выезда на перекресток на запрещающий сигнал светофора и правил остановки и стоянки ТС. В настоящее время уже созданы пилотные зоны, внедрение же этих функций зависит от законодательной базы и готовности МВД к подобному контролю.

— Последнее плановое увеличение количества ДКС было в 2019 году. В 2020-ом линейное развитие (увеличение ДКС) не планируется. Есть мнение, что сегодня достаточно 540 камер, чтобы эффективно управлять скоростью движения транспортных средств.

Недавно, 17 января, мобильные датчики фиксации скорости были замечены на дорогах Беларуси. Они работали в тестовом режиме пару дней, по их данным постановления за превышение скорости водителям не выносились. Когда мобильные камеры станут функционировать в обычном режиме, с вынесением постановлений, на предприятии не знают до сих пор: «Их работа временно приостановлена с 19 декабря, когда и где они начнут снова функционировать, сейчас мы сказать не можем». К слову, мы обращались в УГАИ МВД за комментарием. Там обещали выйти на связь и предоставить какие-либо разъяснения по данному вопросу. Ждем ответа с прошлой недели. Если комментарии все-таки доберутся до редакции — обязательно их опубликуем.