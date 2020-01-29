Тюлька с сахаром 10 Виктор Горбачев

29.01.2020, 10:38

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Виктор Горбачев

Снимайте маски, господа — или их сорвут силой.

Нет, то что кругом враги, я знаю. Прям наседают и лезут со всех сторон. Чуть ли не каждый день про это нам говорят и вдалбливают в наши головы. "Лидер" и его окружение только про это и трезвонят. Перекладывая все с больной головы на здоровые. БТ и СМИ дают тут жару.

- "Война идет, а вы болтовней занимаетесь", — говорит "оно".

А все хором и подпевают. Тюльку втирают населению. Вот уж как 25 лет пластинка играет одну и ту же "пестню". И если что не так в стране, да если плохо и заметно глазу, тут волна про врагов усиливается и крайние всегда есть под рукой. Типа, враги со всех сторон. И тогда истерически говорят и пишут про них.

А как же? Прям задумываешься. А есть ли у нас не враги? Ибо, тогда только успевай соображать как и от кого отбиться и где спрятаться. Да-да! Виноваты во всем враги. Не власть же и ее команда? А тем более, не тот, кто "чуть выше бога". Уж он тут точно не при делах. Больно общество, а не он. Народ виновен!

Ну, а если какая беда? А мы? А мы и в землянках, если что, перекантуемся. Абы не было.

Вот уж который день в стране клепается "сахарное дело" сахарных королей. Начался поиск внутреннего врага. Кость под ноги населению кидают и зрелищ на глаза. И да, на сегодня по сахарному делу уже задержано 11 человек. Это так, для общего понимания. И это не конец.

И тут население проснулось. Ой! Да как же так? Цены на сахар в нашей стране выше на этот же сахар чем в соседней стране? Да прям в два раза! Мол, кто посмел и как же так?! Это кто так ненавидит белорусов? Найти и обезвредить!

А Вы что, и правда не знали про такую разницу цен? Глупости. Все это на виду и на плаву. Вы еще скажите, что не знаете, что автомобили "Джилли" нашего собственного производства в Росси стоят на 3-4 тысяч условных дешевле. Вы еще скажите, что Вы не знаете, что многие аналогичные продукты, произведенные в нашей стране, на прилавках российских дешевле, а вы не сном и не духом.

Ну, вот маленький пример. Если раньше наши предприниматели приобретали оптовый товар бройлерной фабрики (куриные изделия) в Витебске и продавали его у нас с определенной выгодой для себя, то! То вот уж как года 3-4 они предпочитают приобретать этот же товар оптом на оптовых продовольственных базах в Смоленске. Понимаете? Едут из Беларуси в соседнюю страну за нашим же товаром, чтобы потом его привезти сюда и продавать с выгодой для себя! Понимаете? Все транспортные и прочие расходы окупаются даже если наш товар брать в России! Там он на 30-40% дешевле чем тут оптом! И это только маленькая вершина айсберга. Один пример. Так где же эти враги?

Вот и возникает вопрос.

- Кто? Кто и за что так ненавидит белорусов в нашей стране?

Кто делает так, чтобы мы при меньших доходах несли большие расходы? Кто нас делает не просто нищими, а изживает с лица земли?! Кто эти враги тут? И не надо мне говорить про внешних врагом. Не вешайте лапшу. Знаем и плавали. Кто? Кто в стране для жизни делает тут так, чтобы эта жизнь сладкой не казалась? Кто эти подонки и подлецы?

Я могу приводить в пример сотни товаров, которые тут дороже чем они же в других странах. И вы тоже можете.

И не надо мне говорить про такую любовь родины, патриотизм и заботу о гражданах в этой стране. Ложь! Сплошная ложь! Ежедневная и показная.

Снимайте маски, господа. Или придет время, и их сорвут силой.

Остается только понять - за что так ненавидят белорусов? А кто? Тут без комментарием. Знаем.

Хотя? О чем я? Абы не было войны. Ибо, как сказало "оно"?

- Война идет, а вы болтовней занимаетесь.

Точка.

P.S. И между делом. Для отвлечения от темы.

Из 100% контрабандного и нелегального сигаретного бизнеса в России за год - от 36% до 40% это составляют сигаретами из Беларуси. Вы даже не можете себе представить таких масштабов и объемов! И скажите мне, что это делают простые физические лица и мелкие предприниматели? Конечно же! А кто же? Ну, не руководители же табачного производства в стране? Виновато население. Мы, а не они, как всегда.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»