В Москве задержали полицейских, уволенных из-за дела Голунова 29.01.2020, 10:51

2,035

Их допрашивают с СК России.

В Москве задержали и доставили в центральный аппарат СК для допроса нескольких бывших сотрудников УВД по Западному округу, уволенных в связи с незаконным уголовным преследованием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил «Медузе» сам журналист.

Следственные действия, как отмечают издания, проходят в рамках расследования фальсификации материалов дела Голунова о хранении наркотиков — о его начале было объявлено в день декабрьской пресс-конференции Владимира Путина.

Всего после прекращения преследования журналиста летом из органов внутренних дел были уволены пять человек — четверо оперативников УВД по ЗАО и руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрей Щиров. Всех их задержали для допроса 29 января, уточнили Интерфаксу в пресс-службе Следственного комитета.

Источник The Insider утверждает, что помимо фальсификации материалов экс-полицейским также вменяют превышение должностных полномочий и хранение наркотических веществ. В пресс-релизе СК подтверждения этому нет: там приводится только одна статья о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК)

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин также подтвердил задержание экс-полицейских. Ранее он жаловался, что за месяц после возбуждения дела им ни разу не сообщали о каких-либо следственных действиях с полицейскими, участвовавшими в деле журналиста: материалы по нему были засекречены и контролировать ход расследования защита не может.