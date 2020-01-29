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Копенгаген и Вена оказались самыми здоровыми столицами Европы

  • 29.01.2020, 10:59
Копенгаген и Вена оказались самыми здоровыми столицами Европы

Какие города вошли в первую пятерку?

Копенгаген возглавил рейтинг самых «здоровых» столиц Европы, составленный аптекарским порталом Treated.com. На втором месте оказалась Вена, закрывает тройку лидеров Берн. В первую пятерку также входят Хельсинки и Берлин, сообщает euro-pulse.ru.

Рейтинг учитывает цены на овощи и фрукты, среднюю стоимость абонемента в спортивный зал, объемы вредных выбросов, долю расходов на здравоохранение в структуре ВВП и количество людей, которые добираются до работы пешком или на велосипеде. Всего учитывается 10 показателей.


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